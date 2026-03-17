Transfert à 70 ME, une méga-star se rapproche de Strasbourg ?

Toujours aussi proche de Chelsea en période de mercato, le RC Strasbourg pourrait récupérer une star des Blues totalement oubliée.

Il y en a eu plusieurs, mais Mykhaylo Mudryk est incontestablement l’un des plus gros flops de l’histoire de Chelsea. Le meneur de jeu ukrainien, si brillant dans ses jeunes années avec le Shakhtar Donetsk, avait signé en 2023 pour 70 millions d’euros afin de rejoindre les rangs des Blues. Très décevant à ses débuts, l’Ukrainien avait progressivement perdu sa place, avant de se faire épingler pour dopage. U n dopage au meldonium, qui sert à améliorer la récupération et l'endurance. Une accusation qu’il nie et conteste toujours. Si son cas devait être favorablement réglé dans les prochaines semaines, il serait de nouveau apte à jouer au début de la saison 2026-2027. Sous contrat jusqu’en 2031 avec les Blues, il est actuellement totalement invendable après pratiquement deux ans sans jouer.

Selon le Daily Mail, Chelsea compte le prêter pour lui permettre de retrouver la forme, et l’idée de le voir rejoindre Strasbourg, le club satellite des pensionnaires de Stamford Bridge, fait son chemin. Mykhaylo Mudryk serait partant pour essayer de relancer sa carrière dans un autre club, lui qui a disparu des radars à 25 ans. Le fait que le joueur soit prêt à retrouver du temps de jeu dans un club où la concurrence est moindre qu’à Chelsea démontre que l’Ukrainien a envie de faire de nouveau parler son talent.

Capable de jouer sur les ailes ou comme meneur de jeu, Mudryk avait fait l’objet de plusieurs intérêts après sa première saison décevante à Chelsea. Le Bayer Leverkusen et Séville appréciaient son profil, mais l’Alsace pourrait être une destination privilégiée pour l’ancien de Donetsk. Surtout si le Racing parvient à se qualifier pour une Coupe d’Europe, ce qui permettrait à plus de joueurs d’avoir du temps de jeu la saison prochaine.