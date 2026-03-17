ICONSPORT_245555_0015

Transfert à 70 ME, une méga-star se rapproche de Strasbourg ?

RCSA17 mars , 11:40
parGuillaume Conte
0
Toujours aussi proche de Chelsea en période de mercato, le RC Strasbourg pourrait récupérer une star des Blues totalement oubliée.
Il y en a eu plusieurs, mais Mykhaylo Mudryk est incontestablement l’un des plus gros flops de l’histoire de Chelsea. Le meneur de jeu ukrainien, si brillant dans ses jeunes années avec le Shakhtar Donetsk, avait signé en 2023 pour 70 millions d’euros afin de rejoindre les rangs des Blues. Très décevant à ses débuts, l’Ukrainien avait progressivement perdu sa place, avant de se faire épingler pour dopage. Un dopage au meldonium, qui sert à améliorer la récupération et l'endurance. Une accusation qu’il nie et conteste toujours. Si son cas devait être favorablement réglé dans les prochaines semaines, il serait de nouveau apte à jouer au début de la saison 2026-2027. Sous contrat jusqu’en 2031 avec les Blues, il est actuellement totalement invendable après pratiquement deux ans sans jouer.
Selon le Daily Mail, Chelsea compte le prêter pour lui permettre de retrouver la forme, et l’idée de le voir rejoindre Strasbourg, le club satellite des pensionnaires de Stamford Bridge, fait son chemin. Mykhaylo Mudryk serait partant pour essayer de relancer sa carrière dans un autre club, lui qui a disparu des radars à 25 ans. Le fait que le joueur soit prêt à retrouver du temps de jeu dans un club où la concurrence est moindre qu’à Chelsea démontre que l’Ukrainien a envie de faire de nouveau parler son talent.
Capable de jouer sur les ailes ou comme meneur de jeu, Mudryk avait fait l’objet de plusieurs intérêts après sa première saison décevante à Chelsea. Le Bayer Leverkusen et Séville appréciaient son profil, mais l’Alsace pourrait être une destination privilégiée pour l’ancien de Donetsk. Surtout si le Racing parvient à se qualifier pour une Coupe d’Europe, ce qui permettrait à plus de joueurs d’avoir du temps de jeu la saison prochaine.
0
Articles Recommandés
Olise ICONSPORT_361603_0007
PSG

Le PSG lâche 120 millions d'euros pour la nouvelle star de la France

Beye ICONSPORT_352509_0107
OM

OM : Beye conscient de la médiocrité, Di Meco le félicite

ICONSPORT_362139_0144
Ligue 2

L'arbitrage fait scandale en Ligue 2, l'ASSE enrage

Fil Info

17 mars , 12:00
Le PSG lâche 120 millions d'euros pour la nouvelle star de la France
17 mars , 11:20
OM : Beye conscient de la médiocrité, Di Meco le félicite
17 mars , 11:00
L'arbitrage fait scandale en Ligue 2, l'ASSE enrage
17 mars , 10:40
OM-LOSC : La Ligue sans pitié avec Letang
17 mars , 10:20
Netflix prêt à trahir le PSG avec son documentaire
17 mars , 10:00
OL : Endrick le scandalise
17 mars , 9:40
Brésil : Neymar répond à Ancelotti
17 mars , 9:20
Les images glaçantes de Mbappé, la Coupe du monde en danger

Derniers commentaires

OL-Celta : Le Groupama va sonner creux, Lyon s'énerve

ah non non, ce n'est pas ce qui est écrit ou dit, ce qui est dit c'est qu il ne va pas être plein.. Tu connais la nuance ou pas ?? Enfin bon je t'en veux pas hein parce que t'as pas l'air vraiment équipé pour comprendre ce genre de terme....

OL : Endrick le scandalise

Ca c'est clair qu'il force. Ca me gave a le voir forcer autant.

OL : Endrick le scandalise

On attend de Endrick qu'il soit plus clinique, pour l'instant il ne l'est pas du tout.

OL : Endrick le scandalise

demeuré

OL : Endrick le scandalise

c est pour ça que j ai écrit "si"

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading