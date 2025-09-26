G1y0qfqW4AA5d76
banderole strasbourg

Strasbourg-OM : Une banderole qui provoque un énorme malaise

RCSA26 sept. , 23:03
parClaude Dautel
La semaine a été agitée du côté de Strasbourg, les Utras étant menacés par les dirigeants du club alsaciens suite à différents incidents. Mais, contre l'OM, une banderole a provoqué un gros sentiment de malaise à la Meinau. 
« Tous unis derrière notre club : président, capitaine, joueurs et staff ! ». Dès le début du match entre le Racing Club de Strasbourg et l'Olympique de Marseille, une banderole est apparue dans la tribune Est, celle qui fait face aux UB 90. Tandis que les Ultras faisaient grève des encouragements, suite aux échanges intervenus ces derniers jours avec les dirigeants de BlueCo, cette banderole, forcément validée par le club de Strasbourg, a provoqué bien des commentaires. Car pour de nombreux observateurs, c'est le Racing qui aurait largement contribué à ce que ce message soit passé lors du match contre l'OM. 
Sur les réseaux sociaux, de nombreuses voix se sont élevées pour s'amuser de cette banderole trop belle pour être vraie. « Maintenant le club fourni les banderoles et a choisi les consommateurs », « C’est une banderole du club pour lui même », « La banderole à Strasbourg c’est clairement une banderole qui vient du club hein. C’était tellement pas naturel et les mecs ont mis 20min à la lever », les messages moqueurs se sont multipliés ce vendredi soir à destination de ceux qui ont sorti ce message.
Derniers commentaires

OM : Aubameyang ne veut pas la peau de Gouiri

👌

John Textor viré, Eagle veut vérifier les comptes

C:\Users\remi

L1 : L'OM arrache un succès fou à Strasbourg

C est la raison pour laquelle tu finis ridicule Reds 13 est Marseillais comme la liste de hier qu on a rigolé

L1 : L'OM arrache un succès fou à Strasbourg

Je ne lis même pas ce que tu écris. Libre à toi de te fatiguer pour rien.

L1 : L'OM arrache un succès fou à Strasbourg

Finir sur le podium devrait être un objectif totalement assumé de votre part, plus sortir des poules de LdC. Après, pour le titre, on est clairement toujours les favoris, mais ça peut quand même être un objectif assumé de votre part. A mon avis, vos joueurs y pensent plus qu'ils ne le disent. Et il n'y a pas de mal à être ambitieux. Le PSG a été clair depuis longtemps sur sa volonté de gagner la LdC, alors même que c'est hyper difficile, même avec les moyens de QSI.

