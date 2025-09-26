Strasbourg-OM : Une banderole qui provoque un énorme malaise

La semaine a été agitée du côté de Strasbourg, les Utras étant menacés par les dirigeants du club alsaciens suite à différents incidents. Mais, contre l'OM, une banderole a provoqué un gros sentiment de malaise à la Meinau.

Tous unis derrière notre club : président, capitaine, joueurs et staff ! ». Dès le début du ». Dès le début du match entre le Racing Club de Strasbourg et l'Olympique de Marseille , une banderole est apparue dans la tribune Est, celle qui fait face aux UB 90. Tandis que les Ultras faisaient grève des encouragements, suite aux échanges intervenus ces derniers jours avec les dirigeants de BlueCo, cette banderole, forcément validée par le club de Strasbourg, a provoqué bien des commentaires. Car pour de nombreux observateurs, c'est le Racing qui aurait largement contribué à ce que ce message soit passé lors du match contre l'OM.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses voix se sont élevées pour s'amuser de cette banderole trop belle pour être vraie. « Maintenant le club fourni les banderoles et a choisi les consommateurs », « C’est une banderole du club pour lui même », « La banderole à Strasbourg c’est clairement une banderole qui vient du club hein. C’était tellement pas naturel et les mecs ont mis 20min à la lever », les messages moqueurs se sont multipliés ce vendredi soir à destination de ceux qui ont sorti ce message.