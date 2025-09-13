ICONSPORT_267662_0210

Strasbourg : Le scandale Emegha explose

RCSA13 sept. , 15:35
parCorentin Facy
Capitaine de Strasbourg, Emanuel Emegha s’est d’ores et déjà engagé avec Chelsea pour la saison prochaine. Une annonce qui passe très difficilement du côté des supporters alsaciens.
Capitaine et meilleur joueur de Strasbourg, Emanuel Emegha vit sa dernière année en Alsace. Il ne s’agit pas de rumeurs ou de suppositions mais bien d’une information officielle puisque l’attaquant néerlandais s’est d’ores et déjà engagé en faveur de Chelsea dans l’optique de la saison 2026-2027. Comme si de rien était, le capitaine de Strasbourg a posé avec le maillot des Blues, club « grand frère » du Racing dans la galaxie Blue Co. Sans surprise, une telle annonce en pleine saison ne passe pas chez les supporters de Strasbourg.
Dans un communiqué officiel, le kop Ciel et Blanc a notamment fait part de son dégoût au vu de la situation. « C’est avec beaucoup de regret et un certain étonnement que nous avons découvert que notre capitaine, pourtant exemplaire par son implication, pose déjà avec le maillot de son futur club » regrettent les supporters du RCSA avant de poursuivre.
Aujourd’hui, le Racing Club Strasbourg est devenu un tremplin assumé vers le club "frère" (Chelsea)
- kop Ciel et Blanc
« Nous ne remettons pas en cause son implication passée et présente. Cependant, nous ne pouvons pas concevoir que, déjà en début de saison, nos joueurs et surtout notre capitaine, soient déjà tournés vers l’avenir. Pour couronner le tout, dans un contexte où de nombreuses échéances européennes et nationales vont jalonner le quotidien de notre club. Si des joueurs ne sont désormais que de passage, nous estimons que nos dirigeants se doivent de veiller à ce que l’institution et ses valeurs soient respectées » regrette le kop alsacien.

Ligue 1

14 septembre 2025 à 17:15
Strasbourg
17:15
Le Havre
Et les supporters de Strasbourg de conclure. « Aujourd’hui, le Racing est devenu un tremplin assumé vers le club ‘frère’, et nous sommes effectivement désormais un club différent, mais pas celui qui nous a été vendu il y a quelques années. L’institution RCS est loin de l’indépendance avancée par le président, porte-parole de BlueCo Strasbourg. Cette situation le prouve une nouvelle fois : la multipropriété est un cancer qui détruit l’identité des clubs de football » peste le groupe de supporters du Racing Club de Strasbourg, qui ne tolère pas cet épisode Emanuel Emegha. L’accueil qui sera réservé au buteur et capitaine alsacien dimanche contre Le Havre sera donc à suivre de près à la Meinau. 
Derniers commentaires

« Ma femme est de Marseille, même si ce n’est pas elle qui décide », Pavard met les choses au clair

Le rageux, il faut qu'il ferme un peu sa gueule aussi...

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

Et je t'ai répondu précédemment. Le football n'est pas pour toi non plus alors, car tu y perds tes nerfs. En ce qui me concerne je respecte ton point de vue mais je ne le partage pas. Simple comme bonjour.

« Ma femme est de Marseille, même si ce n’est pas elle qui décide », Pavard met les choses au clair

"depuis 30 ans ..." et depuis 35 ans tu prévoyais quoi gros con

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

Je te demande une seule différence pour le club qui a le numéro 500247 hormis le nom entre 1969 ( avant la fusion) et 1972 ( après la séparation avec le PFC ) Tu connais même pas l histoire de ton propre club et c est a mourir de rire le troll Leonardo a raison , ce sport n est pas pour vous et d autant + avec l argent du gaz

Un pilier de Deschamps gratuit, le PSG fonce

Foot01 est le porte-voix des médias espagnols pour les fake news.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Nice
64202055
10
Angers SCO
43111022
11
Rennes
43111-325
12
Le Havre
33102-156
13
Auxerre
33102-224
14
Paris
33102-358
15
Nantes
34103-213
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

