Strasbourg : Le scandale Emegha explose

Capitaine de Strasbourg, Emanuel Emegha s’est d’ores et déjà engagé avec Chelsea pour la saison prochaine. Une annonce qui passe très difficilement du côté des supporters alsaciens.

Capitaine et meilleur joueur de Strasbourg, Emanuel Emegha vit sa dernière année en Alsace . Il ne s’agit pas de rumeurs ou de suppositions mais bien d’une information officielle puisque l’attaquant néerlandais s’est d’ores et déjà engagé en faveur de Chelsea dans l’optique de la saison 2026-2027. Comme si de rien était, le capitaine de Strasbourg a posé avec le maillot des Blues, club « grand frère » du Racing dans la galaxie Blue Co. Sans surprise, une telle annonce en pleine saison ne passe pas chez les supporters de Strasbourg.

Dans un communiqué officiel, le kop Ciel et Blanc a notamment fait part de son dégoût au vu de la situation. « C’est avec beaucoup de regret et un certain étonnement que nous avons découvert que notre capitaine, pourtant exemplaire par son implication, pose déjà avec le maillot de son futur club » regrettent les supporters du RCSA avant de poursuivre.

Aujourd’hui, le Racing Club Strasbourg est devenu un tremplin assumé vers le club "frère" (Chelsea) - kop Ciel et Blanc

« Nous ne remettons pas en cause son implication passée et présente. Cependant, nous ne pouvons pas concevoir que, déjà en début de saison, nos joueurs et surtout notre capitaine, soient déjà tournés vers l’avenir. Pour couronner le tout, dans un contexte où de nombreuses échéances européennes et nationales vont jalonner le quotidien de notre club. Si des joueurs ne sont désormais que de passage, nous estimons que nos dirigeants se doivent de veiller à ce que l’institution et ses valeurs soient respectées » regrette le kop alsacien.

