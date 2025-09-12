Officiel : Emegha va emprunter la passerelle vers Chelsea

Tu dois dire quoi de la gestion de ton ancien joueur de tennis 🤣
D'accord avec ton analyse.
Putain, la chance...!!
bha faut surtt revenir a des prix normaux, le cout de fsbrication dépasse pas 5€ et ils le vendent 120-150€
C'est sûr c'est l'occasion pour eux de briller et de prouver qu'ils meritent plus fe temps de jeu. Un mal pour un bien en quelques sortes.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|8
|3
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|5
|0
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|11
|4
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|6
|4
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|5
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|1
|4
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|6
|6
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|2
|2
|4
|3
|1
|1
|1
|-3
|2
|5
|3
|3
|1
|0
|2
|1
|5
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|5
|6
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|4
|5
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|1
|2
|3
|3
|1
|0
|2
|-2
|2
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-3
|5
|8
|3
|3
|1
|0
|2
|-3
|5
|8
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|4
|8
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|2
|7
Chelsea Football Club has agreed a deal to sign striker Emanuel Emegha, with the Dutchman officially joining in 2026!