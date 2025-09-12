chelsea debarque strasbourg dit adieu a emegha iconsport 258614 0224 392089

Officiel : Emegha va emprunter la passerelle vers Chelsea

RCSA12 sept. , 14:02
parEric Bethsy
Emanuel Emegha (22 ans) passera bien la saison à Strasbourg, et rien de plus. Ce vendredi, Chelsea a annoncé un accord avec le Racing pour le transfert de l’attaquant à l’été 2026. Ce n’est pas vraiment une surprise dans la mesure où des rumeurs évoquaient déjà cette possibilité ces derniers mois, les deux clubs étant détenus par le consortium américain BlueCo. De son côté, le Néerlandais a tenu à officialiser l’information pour éviter les bruits de couloir.
« Strasbourg m'a donné l'opportunité de progresser, d'arriver au niveau où je suis aujourd'hui. Mais je n'ai pas fini de progresser et de grandir. Je suis vraiment reconnaissant envers le club et les supporters pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Je veux juste me concentrer à 100% sur Strasbourg jusqu'à la fin de la saison et ensuite je partirai. Je ne veux pas qu'il y ait des rumeurs ou des choses qui peuvent distraire mon équipe ou moi. Je pense donc que c'est la meilleure décision de l'annoncer maintenant », a expliqué Emanuel Emegha.
