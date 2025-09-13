L1 : OL, Strasbourg, la DNCG va frapper fort

La multipropriété n'en finit plus de créer la polémique en Ligue 1 avec les cas de Strasbourg et surtout de Lyon. Les stratégies plus ou moins loufoques de John Textor incitent les pouvoirs publics à encadrer la pratique. La DNCG aura bientôt plus de pouvoir pour agir.

La DNCG et l'Etat se mêlent de la multipropriété

La trop grande liberté laissée aux Lyonnais et aux Strasbourgeois ne durera pas à l'avenir. A l'initiative du député LFI Eric Coquerel, une proposition de loi sera déposée dans quelques jours et vise à « lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel ». Ce texte prévoit notamment d'augmenter les compétences de la DNCG. Le gendarme financier du foot français pourra « contrôler le sérieux financier du projet d’achat d'un club, de sa cession ou d'un changement d’actionnaires et pourra s’y opposer », selon le texte publié sur le site de l'Assemblée Nationale.

En plus des fédérations et des instances sportives, la DNCG pourra être saisie par « les supporters du club concerné constitués en association et les collectivités locales concernées ». Pour être sûr d'éviter les dérives et les catastrophes, l'Etat aura aussi son mot à dire. « Le ministère chargé des Sports a un rôle du suivi ainsi qu’un pouvoir de veto en cas d’erreur manifeste d’appréciation de la DNCG », écrit le texte. Le coup de pression donné à l'OL par la DNCG en juin dernier n'aura donc pas servi à rien.