John Textor, patron d'Eagle Football Group

L1 : OL, Strasbourg, la DNCG va frapper fort

Ligue 113 sept. , 9:00
parMehdi Lunay
La multipropriété n'en finit plus de créer la polémique en Ligue 1 avec les cas de Strasbourg et surtout de Lyon. Les stratégies plus ou moins loufoques de John Textor incitent les pouvoirs publics à encadrer la pratique. La DNCG aura bientôt plus de pouvoir pour agir.
La Ligue 1 est-elle encore équitable ? Le doute est permis depuis les derniers mercatos très étranges de certains clubs comme l'OL et Strasbourg. Ces deux formations ont en commun d'appartenir à un ensemble de clubs dans le monde. Partenaires de Chelsea au sein de BlueCo, les Alsaciens ont ramené 18 recrues cet été pour 130 millions d'euros dépensés. Côté Lyonnais, le mercato hivernal 2024 avait placé le club rhodanien au premier rang des équipes dépensières en Europe, aggravant la dette globale de l'OL. Sauvé in extremis d'une rétrogradation cet été, le membre d'Eagle Football Group a poussé les instances à réagir.

La DNCG et l'Etat se mêlent de la multipropriété

La trop grande liberté laissée aux Lyonnais et aux Strasbourgeois ne durera pas à l'avenir. A l'initiative du député LFI Eric Coquerel, une proposition de loi sera déposée dans quelques jours et vise à « lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel ». Ce texte prévoit notamment d'augmenter les compétences de la DNCG. Le gendarme financier du foot français pourra « contrôler le sérieux financier du projet d’achat d'un club, de sa cession ou d'un changement d’actionnaires et pourra s’y opposer », selon le texte publié sur le site de l'Assemblée Nationale.
En plus des fédérations et des instances sportives, la DNCG pourra être saisie par « les supporters du club concerné constitués en association et les collectivités locales concernées ». Pour être sûr d'éviter les dérives et les catastrophes, l'Etat aura aussi son mot à dire.  « Le ministère chargé des Sports a un rôle du suivi ainsi qu’un pouvoir de veto en cas d’erreur manifeste d’appréciation de la DNCG », écrit le texte. Le coup de pression donné à l'OL par la DNCG en juin dernier n'aura donc pas servi à rien.
Derniers commentaires

« On se croirait à Monaco », Ligue 1+ torpillé après OM-Lorient

encore un match acheté par l om!!

Pavard et Aguerd, double coup de génie à l’OM

Medina fait beaucoup de bien aussi ! Apres , va falloir des automatismes car Lorient c'est pas folichon pour le moment

Grand ami de Rowe, Rabiot balance un tacle à l’OM

y'a tt de même qlqch d'étrange dans cette affaire , des pièces manquantes pour comprendre l'entièreté de la situation! Rabiot et l'OM parlait de prolongation après une saison ou il a été érigé en jouer/personne supra pro et tète de gondole du projet , la prolongation traine avec sa mere qui refuse de voir l'OM (il faisait trop chaud) , allegri qui pense à lui des sa prise de fonction au Milan , puis bagarre "inouïe" sans stigmates physiques, mise à pied, les dirigeants qui gerent l'affaire en mode bazooka, pas d'excuses , ni retour possible , rabiot part au milan sans prendre la totalité du pourcentage (pourtant prévu dans le deal) et une fois arrivé en italie, rowe et moi on est pote et tout va bien !!! Donc c'est clairement pas net !! LOL

Harit s’en va en plein match de l’OM

Encore une purge. Annoncé comme une pépite incomprise capable de rayonner au milieu, parti comme une feuille de PQ le dernier jour du mercato turc. Signé Longoria.

« On se croirait à Monaco », Ligue 1+ torpillé après OM-Lorient

Encore un avantage de l'IPTV c'est de regarder le match sur Canal Sport2 Afrique, pour les commentaires et l'ambiance

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Angers SCO
43111022
10
Rennes
43111-325
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

