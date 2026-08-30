Impossible de virer Fonseca, l’OL est coincé

La semaine a été terrible pour l’OL avec l’élimination en barrage de Ligue des Champions contre Fenerbahçe, puis un match nul décevant en Ligue 1 contre Le Havre (1-1). Suffisant pour que le départ de Paulo Fonseca soit réclamé par une partie des observateurs.

L’Olympique Lyonnais est assurément dans une période très difficile en ce début de saison. Le club rhodanien n’a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions et vient de concéder un match nul frustrant contre Le Havre à domicile (1-1). Il n’en fallait pas davantage à une partie des supporters lyonnais pour réclamer en masse le départ de Paulo Fonseca avec un #FonsecaOUT qui a connu un vrai succès samedi soir. L’entraîneur portugais a pourtant peu de chances de faire ses valises à court terme. Sur l’antenne de RMC, le consultant Maxime Chanot a analysé la situation de l’OL en ce début de saison.

A ses yeux, le salaire de Paulo Fonseca, deuxième entraîneur de Ligue 1 le mieux payé derrière Luis Enrique avec une estimation à 350.000 euros par mois, le rend impossible à virer pour l’OL au vu des finances du club.« Le rapport de force entre l’Olympique Lyonnais et Paulo Fonseca est clairement à l’avantage de Fonseca pour une simple et bonne raison : son salaire » a d’abord lancé le consultant dans l’After Foot avant de développer.

Economiquement, l’OL ne peut pas se permettre de se séparer de Fonseca - Maxime Chanot dans l'After Foot sur RMC

« Economiquement, l’OL ne peut pas se permettre de se séparer d’un Fonseca. Là où j’ai envie de prendre sa défense par contre, c’est que le mariage entre Lyon et Fonseca est un mariage qui a marché dans un premier temps. N’oublions pas que l’OL a soutenu Fonseca quand il a été suspendu. De l’autre côté Fonseca est resté malgré que le club ait été relégué administrativement par la DNCG. Les joueurs sont aussi responsables. Il faut aussi savoir blâmer les joueurs, il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération » a analysé Maxime Chanot, qui souhaite laisser du temps à Paulo Fonseca avant de le condamner trop durement.

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Le Portugais devrait en bénéficier mais les prestations de l’OL face à Auxerre, au Paris FC, Anderlecht, Rennes ou encore Lens d’ici à mi-octobre seront scrutées de près. Avec une pression maximale sur l’ex-entraîneur du LOSC et de l’AC Milan.