Timber dans l’avion après Monaco-OM, il claque la porte

Malgré des conflits d’agents qui ont menacé le transfert ces dernières heures, Quinten Timber va bien rejoindre Crystal Palace. Le milieu de terrain néerlandais de l’OM a acté sa décision.

Dans cette dernière ligne droite du mercato , la priorité de l’Olympique de Marseille est encore et toujours de dégraisser son effectif pour diminuer sa masse salariale et se conformer aux exigences de la DNCG et de l’UEFA. Leonardo Balerdi a rejoint l’AS Roma sous forme de prêt avec une obligation d’achat sous conditions à 20 millions d’euros. Le défenseur argentin ne sera pas le dernier gros joueur de l’effectif à faire ses valises. Selon les informations de Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato, le départ de Quinten Timber à Crystal Palace ne fait plus guère de doute.

Malgré des conflits d’agents qui ont menacé la faisabilité du transfert ces dernières heures, l’international néerlandais de l’OM a pris sa décision. Même s'il est dans le groupe phocéen pour le déplacement à Monaco ce dimanche soir, il souhaite rejoindre les Eagles. « Quinten Timber a décidé de rejoindre Crystal Palace. Le joueur attend désormais que les deux clubs trouvent un accord pour finaliser son transfert » explique sur X le journaliste spécialisé.

Timber a décidé de rejoindre Crystal Palace

Reste maintenant à savoir quelle somme l’Olympique de Marseille parviendra à tirer de la vente de Quinten Timber, recruté pour 4,5 millions d’euros à six mois de la fin de son contrat au Feyenoord en janvier dernier. Le probable futur joueur de Crystal Palace est valorisé par le site spécialisé Transfermarkt à 25 millions d’euros alors que son contrat avec l’OM court jusqu’en juin 2030. 10% de la somme de son future transfert devrait arriver directement dans les poches de son frère et agent, comme cela avait été négocié lors de son arrivée au club il y a six mois.