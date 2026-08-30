Rennes veut le vendre, Strasbourg passe à l'action

Le Stade Rennais cherche une porte de sortie rapide à Alidu Seidu. Le Ghanéen ne manque pas de prétendants pour quitter le navire breton et pourrait même rester en Ligue 1.

Le Stade Rennais veut mettre de l'ordre dans son effectif en cette fin de mercato estival. Alidu Seidu ne fait clairement plus partie des plans bretons. Franck Haise souhaite notamment être fixé sur le sort du Ghanéen, dont le contrat à Rennes court jusqu'en juin 2029. Plusieurs clubs sont intéressés par les services du natif d'Accra. De quoi se montrer confiant pour toutes les parties dans ce dossier chaud de cette fin de mercato estival.

Sur le départ, Seidu aura l'embarras du choix

Selon les dernières indiscrétions de Sacha Tavolieri, Alidu Seidu est en effet courtisé avec insistance par Hull City, le Racing Club de Strasbourg et le Torino. De belles destinations pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau. Le défenseur central a désormais la tête à un départ, alors que ce n'était pas forcément le cas il y a encore quelques semaines. Reste désormais à trouver un accord avec le bon club, mais aussi entre ce dernier et le Stade Rennais. Dans l'opération, les pensionnaires du Roazhon Park espèrent récupérer un chèque de près de 6 millions d'euros.

Autre dossier chaud de cette fin de mercato estival à Rennes concernant les départs : celui de Ludovic Blas. L'ancien joueur du FC Nantes, annoncé proche de quitter le navire rennais, pourrait finalement rester en Bretagne. Ouest-France indique en effet que Blas pourrait poursuivre l'aventure à Rennes cet été en étant repositionné au milieu de terrain, afin de laisser la place au recrutement d'un joueur offensif. Réponse très prochainement pour les fans et observateurs du club breton, qui ont de grandes espérances pour leur club cette saison dans toutes les compétitions.