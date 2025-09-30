Strasbourg et Chelsea ont une nouvelle cible en Ligue 1

ICONSPORT_272040_0213
Auteur d’un bon début de saison sous les couleurs du FC Lorient, Arthur Avom suscite l’intérêt de Chelsea, qui aimerait récupérer l’international camerounais pour le prêter un ou deux ans à Strasbourg.
Homme fort du FC Lorient au milieu de terrain depuis le début de la saison, Arthur Avom est un joueur qui a la cote. International camerounais à seulement 20 ans, le natif de Yaoundé suscite déjà des convoitises sur le marché des transferts. A en croire les informations du site Africafoot, Chelsea et Strasbourg s’intéressent de près au milieu de terrain lorientais. Dans ce dossier, BlueCo qui aimerait recruter le joueur via Chelsea avant de le prêter à Strasbourg doit néanmoins faire face à une rude concurrence anglaise.
Et pour cause, West Ham et Sunderland ont également manifesté leur intérêt pour le numéro 62 du FC Lorient, estimé par les Merlus à au moins 5 millions d’euros. En fin de contrat avec le club breton en juin prochain, Arthur Avom pourrait néanmoins prolonger d’une année supplémentaire puisque Lorient dispose d’une option pour étendre le bail de son joueur jusqu’en 2027. Un contretemps qui n’affole pas Strasbourg, bien décidé à faire le forcing pour tenter de récupérer le joueur, dès janvier ou plus probablement en juin prochain. Du côté de Lorient, on ne souhaite pas vendre trop vite un joueur qui sera capital pour permettre au pensionnaire du Moustoir de se maintenir en Ligue 1. Reste maintenant à voir comment Arthur Avom réagira face à un tel intérêt, et la possibilité de partir dans un club qui a prouvé ces derniers mois qu’il savait y faire avec les jeunes.
A. Ebong Avon

A. Ebong Avon

CameroonCameroun Âge 20 Milieu

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs6
Buts0
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
0
