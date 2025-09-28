RCSA : Les Saoudiens débarquent à Strasbourg

Battu par l'OM vendredi soir, Strasbourg a livré une nouvelle prestation intéressante avec sa jeune formation. Le polyvalent Ismaël Doukouré a encore été en vue. Pas de quoi étonner l'Angleterre et notamment Newcastle qui rêve de l'enrôler.

Si la méthode employée irrite certains supporters alsaciens, force est de constater que Strasbourg fait figure de modèle en Ligue 1. Le Racing a su construire une équipe jeune, séduisante, dynamique et cohérente. Les talents français côtoient les trouvailles étrangères, le tout orchestré à merveille par Liam Rosenior. Quelques noms ressortent plus vite que les autres et Ismaël Doukouré en fait partie. Le joueur formé à Valenciennes tient bien la défense strasbourgeoise du haut de ses 22 ans seulement. L'international Espoirs français s'apprête sans doute à continuer son développement hors de Ligue 1.

Doukouré enfin dans le giron des Saoudiens ?

Plusieurs clubs étrangers, notamment en Angleterre, convoitent le jeune joueur au mercato. Le plus actif est Newcastle pour le moment selon le site Transferfeed. Propriété du fonds souverain d'Arabie Saoudite, le club entraîné par Eddie Howe pourrait venger son actionnaire s'il réussit le transfert. En effet, l'été dernier, Ismaël Doukouré était visé par le Royaume pour intégrer la Saudi Pro League. Newcastle va devoir être très convaincant pour obtenir gain de cause.

Outre les Magpies, Aston Villa, Brighton, Crystal Palace, West Ham et bien sûr Chelsea veulent récupérer Doukouré. Partenaires de Strasbourg via BlueCo, les Blues sont logiquement favoris même si le cas Dilane Bakwa a prouvé que la passerelle RCSA-Chelsea n'était pas la seule solution. L'ancien bordelais a rejoint Nottingham Forest pour une somme de 35 millions d'euros. Il faudra être aussi dépensier pour le défenseur de 22 ans, estimé à 18 millions d'euros par le célèbre site Transfermarkt pour l'heure. Une cotation trop mesurée pour un jeune joueur de plus en plus performant et qui bénéficiera de la Coupe d'Europe cette saison pour s'exposer au mieux.