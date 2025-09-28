ICONSPORT_271946_0354

RCSA : Les Saoudiens débarquent à Strasbourg

RCSA28 sept. , 9:00
parMehdi Lunay
1
Battu par l'OM vendredi soir, Strasbourg a livré une nouvelle prestation intéressante avec sa jeune formation. Le polyvalent Ismaël Doukouré a encore été en vue. Pas de quoi étonner l'Angleterre et notamment Newcastle qui rêve de l'enrôler.
Si la méthode employée irrite certains supporters alsaciens, force est de constater que Strasbourg fait figure de modèle en Ligue 1. Le Racing a su construire une équipe jeune, séduisante, dynamique et cohérente. Les talents français côtoient les trouvailles étrangères, le tout orchestré à merveille par Liam Rosenior. Quelques noms ressortent plus vite que les autres et Ismaël Doukouré en fait partie. Le joueur formé à Valenciennes tient bien la défense strasbourgeoise du haut de ses 22 ans seulement. L'international Espoirs français s'apprête sans doute à continuer son développement hors de Ligue 1.

Doukouré enfin dans le giron des Saoudiens ?

Plusieurs clubs étrangers, notamment en Angleterre, convoitent le jeune joueur au mercato. Le plus actif est Newcastle pour le moment selon le site Transferfeed. Propriété du fonds souverain d'Arabie Saoudite, le club entraîné par Eddie Howe pourrait venger son actionnaire s'il réussit le transfert. En effet, l'été dernier, Ismaël Doukouré était visé par le Royaume pour intégrer la Saudi Pro League. Newcastle va devoir être très convaincant pour obtenir gain de cause.
Outre les Magpies, Aston Villa, Brighton, Crystal Palace, West Ham et bien sûr Chelsea veulent récupérer Doukouré. Partenaires de Strasbourg via BlueCo, les Blues sont logiquement favoris même si le cas Dilane Bakwa a prouvé que la passerelle RCSA-Chelsea n'était pas la seule solution. L'ancien bordelais a rejoint Nottingham Forest pour une somme de 35 millions d'euros. Il faudra être aussi dépensier pour le défenseur de 22 ans, estimé à 18 millions d'euros par le célèbre site Transfermarkt pour l'heure. Une cotation trop mesurée pour un jeune joueur de plus en plus performant et qui bénéficiera de la Coupe d'Europe cette saison pour s'exposer au mieux.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_271638_0284
OM

L'OM accepte de vendre Greenwood pour 75ME

ICONSPORT_271641_0083
PSG

Fan du PSG, une vedette de la Chaîne L'Equipe démasquée

ol lyon a refuse 12 me molebe va avoir la pression iconsport 265026 0137 398411
OL

Un joker recruté à l'OL, Montpellier prend un râteau

ICONSPORT_272051_0090
Liga

Real : Un défenseur out 4 semaines, la tuile

Fil Info

12:00
L'OM accepte de vendre Greenwood pour 75ME
11:40
Fan du PSG, une vedette de la Chaîne L'Equipe démasquée
11:20
Un joker recruté à l'OL, Montpellier prend un râteau
11:11
Real : Un défenseur out 4 semaines, la tuile
11:00
Upamecano au PSG, une source en béton confirme
10:30
« Si on veut monter… » : L’ASSE avoue une erreur impardonnable
10:00
Monaco : Walid Acherchour veut couper deux têtes
9:30
PSG : Pierre Ménès met dehors une star parisienne
8:40
60 ME pour Mikautadze, l'OL l'a vendu trop tôt !

Derniers commentaires

Upamecano au PSG, une source en béton confirme

Lui serait une bonne pioche .Il a le physique pour muscler notre défense

60 ME pour Mikautadze, l'OL l'a vendu trop tôt !

Ben oui... Pour venir sur ce site deaubé.... Idem pour moi

PSG : Vitinha blessé pour Barcelone ? Sa sortie intrigue

Tu sais quelque chose? Non alors permets nous de nous inquieter pour lui

Upamecano au PSG, une source en béton confirme

Lui , c'est un grand OUI et on a plutôt de la réussite avec les enfants d'Evreux / Mathieu Bodmer - Bernard Mendy et Ousmane : BO .

PSG : Alerte pour Kvaratskhelia, l'hécatombe continue

On n'était pas mal à dire en fin de saison dernière qu'on paierait la longue saison , en debut de saison prochaine.Hélas ça se confirme

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
125401473
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1053115138
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
76213-2911
10
Lorient
76213-5914
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Auxerre
66204-448
14
Angers SCO
55122-134
15
Nantes
56123-257
16
Brest
45113-2911
17
Le Havre
45113-268
18
Metz
15014-8513

Loading