Rosenior insulté, la réponse magique d’une légende du Racing

Liam Rosenior n'a pas aimé l'accueil des supporters de Strasbourg lors du match du week-end, et l'a fait savoir. Un défenseur légendaire du club alsacien l'a rappelé à un peu d'humilité.

Week-end chaud autour du match entre le Paris FC et le RC Strasbourg. Les Parisiens se sont imposés 2-1 mais c’est l’entraineur parisien Liam Rosenior qui a beaucoup fait parler. Copieusement insulté par le kop alsacien qui avait fait le déplacement à Jean-Bouin, ce qui n’est pas très malin, le technicien anglais n’a pas pu s’empêcher de répondre à l’issue de la rencontre en chambrant les supporters visiteurs, au point de faire monter la tension sur le terrain.

Pas de statue pour Rosenior à Strasbourg

Si rien n’excuse les insultes reçues, le défenseur emblématique du RC Strasbourg Dimitri Lienard a tenu à remettre les pendules à l’heure sur le comportement de l’entraineur qui avait tout plaqué en cours de saison dernière pour rejoindre Chelsea qui cherchait un entraineur. Dans l’émission Club Racing, Liénard a dégoupillé.

« Bien évidemment que je ne cautionne pas les insultes qui touchent la famille, ça m'est arrivé aussi mais bon, si maintenant les coachs se mettent à faire ça aussi, à jouer les kékés ou aller devant la tribune...Il a oublié que sur ses cinq derniers matchs, et je ne parle pas des matchs de Coupe d'Europe contre Aberdeen, Brocolis je ne sais pas quoi, il a fait trois défaites, deux matchs nuls avec Strasbourg avant qu'il parte. Sa dernière victoire remonte au 9 novembre 2025 contre Lille à la Meinau », a lancé tout d’abord l’ancien défenseur aux plus de 300 matchs sous le maillot du Racing, avant d’aborder plus concrètement la façon dont il est parti.

« Il pensait quoi ? Qu'on allait lui faire une statue ? Qu'on allait lui déployer le tapis rouge à ce monsieur ? Il pensait quoi ? Qu'on allait lui ouvrir une bouteille de champagne ? Mais you are crazy my friend ! You are crazy my friend ! Je pense qu'il avait oublié les valeurs du club aussi : l'humilité, le respect, le travail », a balancé le joueur qui a pris sa retraite à Sochaux l’an dernier, mais n’a pas perdu l’art du tacle.