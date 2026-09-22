ICONSPORT_374682_0271

Rosenior insulté, la réponse magique d’une légende du Racing

RCSA22 sept. , 22:00
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Liam Rosenior n'a pas aimé l'accueil des supporters de Strasbourg lors du match du week-end, et l'a fait savoir. Un défenseur légendaire du club alsacien l'a rappelé à un peu d'humilité.
Week-end chaud autour du match entre le Paris FC et le RC Strasbourg. Les Parisiens se sont imposés 2-1 mais c’est l’entraineur parisien Liam Rosenior qui a beaucoup fait parler. Copieusement insulté par le kop alsacien qui avait fait le déplacement à Jean-Bouin, ce qui n’est pas très malin, le technicien anglais n’a pas pu s’empêcher de répondre à l’issue de la rencontre en chambrant les supporters visiteurs, au point de faire monter la tension sur le terrain.

Pas de statue pour Rosenior à Strasbourg

Si rien n’excuse les insultes reçues, le défenseur emblématique du RC Strasbourg Dimitri Lienard a tenu à remettre les pendules à l’heure sur le comportement de l’entraineur qui avait tout plaqué en cours de saison dernière pour rejoindre Chelsea qui cherchait un entraineur. Dans l’émission Club Racing, Liénard a dégoupillé.
« Bien évidemment que je ne cautionne pas les insultes qui touchent la famille, ça m'est arrivé aussi mais bon, si maintenant les coachs se mettent à faire ça aussi, à jouer les kékés ou aller devant la tribune...Il a oublié que sur ses cinq derniers matchs, et je ne parle pas des matchs de Coupe d'Europe contre Aberdeen, Brocolis je ne sais pas quoi, il a fait trois défaites, deux matchs nuls avec Strasbourg avant qu'il parte. Sa dernière victoire remonte au 9 novembre 2025 contre Lille à la Meinau », a lancé tout d’abord l’ancien défenseur aux plus de 300 matchs sous le maillot du Racing, avant d’aborder plus concrètement la façon dont il est parti.
« Il pensait quoi ? Qu'on allait lui faire une statue ? Qu'on allait lui déployer le tapis rouge à ce monsieur ? Il pensait quoi ? Qu'on allait lui ouvrir une bouteille de champagne ? Mais you are crazy my friend ! You are crazy my friend ! Je pense qu'il avait oublié les valeurs du club aussi : l'humilité, le respect, le travail », a balancé le joueur qui a pris sa retraite à Sochaux l’an dernier, mais n’a pas perdu l’art du tacle.

Lire aussi

Insultes et chambrage, Rosenior dérape à ParisInsultes et chambrage, Rosenior dérape à Paris
Articles Recommandés
ICONSPORT_374801_0133
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé a sa petite idée sur le futur Ballon d'Or

ICONSPORT_374458_0188
OL

Tagliafico, cette décision qui peut changer la saison de l'OL

ICONSPORT_374815_0247
Ligue 1

Pas de jaloux, ce commissaire a une mauvaise nouvelle pour l'OM et le PSG

ICONSPORT_374706_0520
Rennes

Rennes arrête tout après la claque face à l’OL

Fil Info

22 sept. , 23:00
Kylian Mbappé a sa petite idée sur le futur Ballon d'Or
22 sept. , 22:30
Tagliafico, cette décision qui peut changer la saison de l'OL
22 sept. , 21:30
Pas de jaloux, ce commissaire a une mauvaise nouvelle pour l'OM et le PSG
22 sept. , 21:00
Rennes arrête tout après la claque face à l’OL
22 sept. , 20:30
Le Real veut la peau de Javier Tebas
22 sept. , 20:00
OM-PSG : Agression aux abords du Vélodrome, un journaliste aux urgences
22 sept. , 19:30
Le PSG a déjà le remplaçant de Fabian Ruiz, il est Argentin
22 sept. , 19:05
TV : Turquie - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
22 sept. , 19:00
L’OM en crise, les dirigeants vont parler

Derniers commentaires

OM-PSG : Agression aux abords du Vélodrome, un journaliste aux urgences

J’ai l’impression d’entendre la mère de Nahël 🤦🏻

OL-Rennes arrêté, la LFP accusée de s'acharner sur Lyon

Salut n° 34 😊: Sergio33 a voulu il y a quelque temps mettre un lien, il s'est trompé et il a mis l'adresse d'un fichier sur son ordi (C:\Rémi...). et depuis, on sait qu'il se prénomme Rémi. Et au mois de juillet, rebelote. En voulant mettre un reel FB, il a mis SON adresse FB.😂

Kylian Mbappé a sa petite idée sur le futur Ballon d'Or

Quelle escroquerie ce Mboulard...

Vente OM : L'Arabie Saoudite dit non à cause des supporters

Mc Court a mis 700 barres, et ces blaireaux lui crachent a la tronche.... des abrutis finis

Vente OM : L'Arabie Saoudite dit non à cause des supporters

mdrr mais ferme la taré

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading