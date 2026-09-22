Tagliafico, cette décision qui peut changer la saison de l'OL

A coté des ses pompes ces derniers mois avec l'OL, Nicolas Tagliafico est sur le point de raccrocher les crampons avec l'Argentine. De quoi lui permettre de retrouver son meilleur niveau à un poste où Lyon en a bien besoin.

Une fin de saison très décevante, une Coupe du monde impressionnante, et un retour à Lyon complètement raté, Nicolas Tagliafico est clairement un autre joueur quand il porte le maillot de l’Albiceleste. Annoncé sur le départ pour la Juventus ou l’Atlético de Madrid, l’Argentin a surpris tout le monde en restant à Lyon. Comme il avait étonné aussi en prolongeant son contrat alors qu’il était sur le départ à l’été 2025.

Les supporters lyonnais restent pour le moment sur leur faim avec l’ancien de l’Ajax Amsterdam, qui semble surtout se préserver pour les matchs internationaux. A l’heure de rejoindre le rassemblement qui permettra de dire adieu à Lionel Messi, Tagliafico a laissé entendre qu’il était peut-être temps de laisser les jeunes prendre la relève en ce qui le concerne également.

« Je suis dans la dernière ligne droite. J'essaie de savourer chaque instant au maximum, car on ne sait jamais quand la vie s'arrêtera. Il faut vivre pleinement chaque moment », a livré pour TyC Sports l’arrière gauche aux 83 capes avec les vice-champions du monde.

Nul doute qu’un arrêt de la sélection serait vu comme une bonne nouvelle pour l’OL, dont l’entraineur Paulo Fonseca espère toujours revoir un Nicolas Tagliafico qui avait beaucoup aidé au bon décollage la saison dernière. A 34 ans, avec seulement 129 minutes de temps de jeu depuis le début de la saison, l’Argentin peine en tout cas à lancer sa saison. Un problème sachant que la recrue Mohamed Ouédraogo ne donne pas vraiment satisfaction, tandis qu’Abner est parfois trop neutre sur ses prestations.