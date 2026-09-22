Pas de jaloux, ce commissaire a une mauvaise nouvelle pour l'OM et le PSG

On ne gagne pas les matchs ni les trophees seuls ... Jamais je comprendrai le critere de dire qu'il faut gagner des trophees pour etre considéré comme le meilleur. (CR7 a bien eu le BO sans gagner aucun trophée quand Ribery avait fait le sextuplé) PSG etait la meilleur equipe de club, indeniable. Et l'Espagne, la meilleure nation, sans contestation possible. Mais, venir dire que Mbappe, merite moins que Ruiz pour ces critères la, faut etre un ecervelé quand meme. Quel journaliste au monde, meme en Espagne, irait mettre Ruiz Top 1 ????? C'est meme pas le meilleur milieu du PSG ni de l'Espagne ! Bref, un attaquant on lui demande de claquer et quand tu finis meilleur buteur de Liga, Champions League, Mondial et de l'histoire des Coupes du Monde.... Si tu merites pas un ballon d'or pour certains, c'est juste de la mauvaise foi.
J’ai l’impression d’entendre la mère de Nahël 🤦🏻
Salut n° 34 😊: Sergio33 a voulu il y a quelque temps mettre un lien, il s'est trompé et il a mis l'adresse d'un fichier sur son ordi (C:\Rémi...). et depuis, on sait qu'il se prénomme Rémi. Et au mois de juillet, rebelote. En voulant mettre un reel FB, il a mis SON adresse FB.😂
Quelle escroquerie ce Mboulard...
Mc Court a mis 700 barres, et ces blaireaux lui crachent a la tronche.... des abrutis finis
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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Nous avons perdu une bataille juridique mais notre combat pour nos droits continue. LIBERTÉ POUR LES ULTRAS. @Cyr_DUBOIS