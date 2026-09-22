Pas de jaloux, ce commissaire a une mauvaise nouvelle pour l'OM et le PSG

Les supporters de l'OM et du PSG peuvent-ils faire la paix à l'avenir ? C'est la principale condition pour que le retour des déplacements dans le Classique ait lieu.

Malgré la contestation devant les tribunaux, les supporters du PSG n’ont pas pu se rendre à Marseille ce dimanche. Une interdiction qui dure depuis plus de 10 ans, et qui commence à sérieusement agacer les supporters parisiens. Il en est probablement de même pour les Marseillais, qui ne peuvent plus soutenir leur équipe au Parc des Princes depuis 2015 également.

Rien n’a changé et rien ne changera dans les années à venir, a fait savoir le chef de la division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH). Sur RMC, Ronan Delcroix estime que le meilleur espoir de voir ces déplacements voir à nouveau le joueur serait qu’une paix soit effective entre les supporters des deux camps. Difficile à matérialiser alors que la haine est toujours aussi importante entre les différents groupes de supporters.

« L’antagonisme est toujours là. Les supporters de Marseille et de Paris ne se sont pas rencontrés depuis 2018, et en 2018, il y avait eu de lourds incidents. L’année dernière, vous avez eu des supporters marseillais qui ont attaqué des supporters parisiens à la gare de Marseille-Saint-Charles, lorsque des supporters parisiens sont descendus pour un match à Toulon. Ils se sont battus devant des familles à la gare de Marseille », a livré le commissaire de police en place à ce poste depuis plus d’un an, et pour qui les incidents réguliers entre Marseillais et Parisiens justifient totalement cette mesure.

A moins d’une paix durable dans les deux camps, les chances de voir des supporters se déplacer pour soutenir leur équipe chez le rival sont toujours aussi faibles, voire inexistantes. « Il ne faut jamais dire jamais, mais je pense que ça prendra un certain temps. Les conditions ne sont pas réunies et ce n’est pas à l’ordre du jour aujourd’hui », a prévenir Ronan Delcroix, très peu optimiste à une situation qui s’améliore à ce niveau dans les années à venir.