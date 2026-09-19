Insultes et chambrage, Rosenior dérape à Paris

Après la victoire face à Strasbourg (2-1) ce samedi, l’entraîneur du Paris FC Liam Rosenior est allé chambrer le parcage visiteur. L’ancien coach du Racing, qui a mal vécu les insultes reçues durant la rencontre, a provoqué une scène de tensions sur la pelouse.

Quelques semaines après le show de Mattéo Guendouzi au Groupama Stadium, Liam Rosenior a lui aussi perdu son sang-froid. L’ancien entraîneur de Strasbourg retrouvait le Racing en tant qu’adversaire ce samedi. Et très vite, le Britannique a pu s’apercevoir que les supporters alsaciens n’avaient toujours pas digéré son départ soudain en plein milieu de la saison dernière. Rappelons que le technicien avait abandonné le pensionnaire de la Meinau pour accepter l’offre de Chelsea. De quoi provoquer la colère du public local, totalement défavorable à la multipropriété et à l’actionnaire BlueCo.

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Durant le match entre le Paris FC et Strasbourg, l’entraîneur parisien a donc entendu les fans strasbourgeois l’insulter. Certains diront que Liam Rosenior aurait dû garder son calme et ignorer les noms d’oiseaux. Sauf que l’ancien manager des Blues, à la fois remonté et euphorique après la victoire de son équipe à domicile, est allé chambrer le parcage visiteur. Sa célébration n’a évidemment pas plu aux fans, ni aux joueurs du Racing qui sont immédiatement intervenus. Une scène de tension a alors éclaté sur la pelouse après le coup de sifflet final.