Rosenior à Chelsea… avec 7 joueurs de Strasbourg ?

Liam Rosenior est toujours le favori de Chelsea pour succéder à Enzo Maresca dans les jours à venir. L’entraîneur de Strasbourg pourrait débarquer avec plusieurs joueurs alsaciens dans sa valise selon la presse anglaise.

Chelsea s’est officiellement séparé de son désormais ex-entraîneur italien Enzo Maresca cette semaine et les Blues cherchent à boucler la venue de son successeur au plus vite. Les discussions vont bon train avec Liam Rosenior , en poste à Strasbourg, club de la galaxie BlueCo comme Chelsea. Le technicien anglais, qui bénéficie de la confiance de la direction du club londonien grâce à son excellent travail en Alsace, est sans conteste le favori à la succession d’Enzo Maresca. Une tendance confirmée par le site Sports Illustrated en Angleterre, qui apporte un élément supplémentaire qui risque de faire totalement vriller les supporters du Racing.

Selon le média, plusieurs joueurs de l’effectif actuel de Strasbourg pourraient accompagner Liam Rosenior à Chelsea, que ce soit cet hiver mais également l’été prochain. Sept noms sont avancés, à commencer bien sûr par celui d’Emanuel Emegha. Le concernant, il ne s’agit pas vraiment d’un scoop puisque l’avant-centre néerlandais a déjà signé son contrat avec Chelsea, club qu’il rejoindra lors de la saison 2026-2027. D’autres joueurs ont de fortes chances de faire leur retour à Stamford Bridge : Mike Penders, Kendry Páez et Mamadou Sarr.

Chelsea observe 7 joueurs de Strasbourg

Là non plus, pas de grosse surprise puisque ces trois éléments sont sous contrat avec Chelsea et sont prêtés à Strasbourg cette saison. Trois autres éléments sont cités comme des joueurs ayant le niveau pour rejoindre Londres à court ou moyen terme, à commencer par Julio Enciso, acheté à Brighton l’été dernier et qui réalise un bon début de saison à Strasbourg avec 3 buts et 1 passe décisive toutes compétitions confondues. Le milieu offensif est promis à Chelsea selon le média, qui ne l’imagine pas rester plusieurs années en Ligue 1.

Valentin Barco et Diego Morreira, qui se sont imposés comme des éléments forts du Racing depuis la saison dernière, sont deux autres candidats à une possible signature à Chelsea dans le cas où Liam Rosenior deviendrait le manager des Blues. Le milieu argentin et l’ailier portugais partent de plus loin que les joueurs cités ci-dessus, mais auront eux aussi leur mot à dire. Quoi qu’il arrive, un nouveau bouleversement XXL est attendu dans l’effectif strasbourgeois l’été prochain. Ce qui ne calmera pas la défiance des supporters du Racing à l’égard de BlueCo et du modèle de multipropriété qu’ils dénoncent en masse depuis la signature actée d’Emanuel Emegha à Chelsea.