ICONSPORT_280245_0119

Rosenior à Chelsea… avec 7 joueurs de Strasbourg ?

RCSA04 janv. , 9:20
parCorentin Facy
0
Liam Rosenior est toujours le favori de Chelsea pour succéder à Enzo Maresca dans les jours à venir. L’entraîneur de Strasbourg pourrait débarquer avec plusieurs joueurs alsaciens dans sa valise selon la presse anglaise.
Chelsea s’est officiellement séparé de son désormais ex-entraîneur italien Enzo Maresca cette semaine et les Blues cherchent à boucler la venue de son successeur au plus vite. Les discussions vont bon train avec Liam Rosenior, en poste à Strasbourg, club de la galaxie BlueCo comme Chelsea. Le technicien anglais, qui bénéficie de la confiance de la direction du club londonien grâce à son excellent travail en Alsace, est sans conteste le favori à la succession d’Enzo Maresca. Une tendance confirmée par le site Sports Illustrated en Angleterre, qui apporte un élément supplémentaire qui risque de faire totalement vriller les supporters du Racing.
Selon le média, plusieurs joueurs de l’effectif actuel de Strasbourg pourraient accompagner Liam Rosenior à Chelsea, que ce soit cet hiver mais également l’été prochain. Sept noms sont avancés, à commencer bien sûr par celui d’Emanuel Emegha. Le concernant, il ne s’agit pas vraiment d’un scoop puisque l’avant-centre néerlandais a déjà signé son contrat avec Chelsea, club qu’il rejoindra lors de la saison 2026-2027. D’autres joueurs ont de fortes chances de faire leur retour à Stamford Bridge : Mike Penders, Kendry Páez et Mamadou Sarr.

Chelsea observe 7 joueurs de Strasbourg

Là non plus, pas de grosse surprise puisque ces trois éléments sont sous contrat avec Chelsea et sont prêtés à Strasbourg cette saison. Trois autres éléments sont cités comme des joueurs ayant le niveau pour rejoindre Londres à court ou moyen terme, à commencer par Julio Enciso, acheté à Brighton l’été dernier et qui réalise un bon début de saison à Strasbourg avec 3 buts et 1 passe décisive toutes compétitions confondues. Le milieu offensif est promis à Chelsea selon le média, qui ne l’imagine pas rester plusieurs années en Ligue 1.

Lire aussi

Chelsea vire Maresca pour Rosenior, le vestiaire est choquéChelsea vire Maresca pour Rosenior, le vestiaire est choqué
RCSA : Le remplaçant de Rosenior déjà trouvéRCSA : Le remplaçant de Rosenior déjà trouvé
Valentin Barco et Diego Morreira, qui se sont imposés comme des éléments forts du Racing depuis la saison dernière, sont deux autres candidats à une possible signature à Chelsea dans le cas où Liam Rosenior deviendrait le manager des Blues. Le milieu argentin et l’ailier portugais partent de plus loin que les joueurs cités ci-dessus, mais auront eux aussi leur mot à dire. Quoi qu’il arrive, un nouveau bouleversement XXL est attendu dans l’effectif strasbourgeois l’été prochain. Ce qui ne calmera pas la défiance des supporters du Racing à l’égard de BlueCo et du modèle de multipropriété qu’ils dénoncent en masse depuis la signature actée d’Emanuel Emegha à Chelsea.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_267396_0001
PSG

PSG : Paris accepte une vente historique du Parc des Princes

ICONSPORT_279023_0128
LOSC

Lille : « Conditions de travail scandaleuses », les journalistes écoeurés

ICONSPORT_281188_0175
OL

OL : Un américain chassé du pouvoir, Lyon est en paix

ICONSPORT_280428_0184
PSG

PSG : Lucas Chevalier en bave, son aveu plein de sincérité

Fil Info

04 janv. , 12:00
PSG : Paris accepte une vente historique du Parc des Princes
04 janv. , 11:40
Lille : « Conditions de travail scandaleuses », les journalistes écoeurés
04 janv. , 11:20
OL : Un américain chassé du pouvoir, Lyon est en paix
04 janv. , 11:00
PSG : Lucas Chevalier en bave, son aveu plein de sincérité
04 janv. , 10:40
ASSE : Un transfert à 30 ME pousse Stassin au départ
04 janv. , 10:20
Aboukhlal à Nantes pour 6 ME, ça se débloque
04 janv. , 10:05
OM : Un gros forfait officialisé contre Nantes
04 janv. , 10:00
OM-Nantes : De Zerbi lance direct ses deux jokers
04 janv. , 9:40
OL : Lyon avantagé par l'arbitre, L'Equipe est cash

Derniers commentaires

Lille : « Conditions de travail scandaleuses », les journalistes écoeurés

Je comprends le "staff " sans l'excuser A la 13 éme minute le match est joué à cause d'un arbitre c'est dur à encaisser ...

OL : Lyon avantagé par l'arbitre, L'Equipe est cash

Pas vu le match mais apparemment on retiendra que les 3 points Niveau jeu des deux cotés c était degueu a part deux trois joueurs ....

OL : Un américain chassé du pouvoir, Lyon est en paix

Perso j attends qu Iconic Sport prennent les parts de Textor

Ferran Torres à l'OM, l'incroyable offre du Barça

C'est sur côté se mec on dirait il est non chaland

OM : Un gros forfait officialisé contre Nantes

Allez les Nantais on se bouge le fion

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
18175392030-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading