Chelsea vire Maresca pour Rosenior, le vestiaire est choqué

Annoncé par Chelsea jeudi, le licenciement du manager Enzo Maresca en a surpris plus d’un. Dans le vestiaire des Blues, la nouvelle n’a pas laissé les joueurs insensibles alors que la direction prépare la nomination du coach de Strasbourg Liam Rosenior.

Les trophées remportés la saison dernière n’ont pas suffi à Enzo Maresca. Ce jeudi, le manager de Chelsea a été licencié par ses dirigeants. Les résultats sportifs ne sont probablement pas en cause. L’Italien, vainqueur de la Ligue Europa Conférence et du Mondial des clubs, avait maintenu les Blues dans la partie haute du classement de la Premier League cette saison. Mais ses désaccords avec la direction l’ont apparemment poussé vers la sortie.

Qu’importe la raison, beaucoup ne comprennent pas la décision. Y compris au sein du vestiaire londonien où Pedro Neto s’est dit affecté. « Après le match contre Bournemouth (2-2 mardi dernier), bien évidemment on ne s'y attendait pas, a confié l’ailier de Chelsea à Sky Sports. On était tous bouleversés. Quand j'ai entendu la nouvelle, pour être honnête, au début j'étais un peu surpris parce que le manager a fait de très bonnes choses pour nous. Il a fait une saison incroyable l'année dernière et il faisait une bonne saison cette année. »

« Bien sûr, on voulait mieux faire et on veut toujours mieux faire. Mais c'est le football. Je suis un peu triste parce que c'est le manager qui m'a beaucoup aidé ces dernières années. Il s'est beaucoup occupé de moi, j'ai beaucoup appris avec lui, a expliqué le Portugais. Sur le plan personnel, il était aussi incroyable. Donc la seule chose que je puisse dire, c'est "merci". Mais c'est le football, on doit surmonter cela, se projeter sur le prochain match, penser à nous en tant qu'équipe et essayer de gagner. » Autre surprise pour les Anglais, la probable nomination de Liam Rosenior, le coach de Strasbourg dont le CV ne semble pas compatible avec le poste.