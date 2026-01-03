RCSA : Le remplaçant de Rosenior déjà trouvé

Le RC Strasbourg pourrait perdre Liam Rosenior dans les prochains jours. Le club alsacien cherche déjà un remplaçant à l’Anglais et pourrait trouver son bonheur en la personne de Will Still.

Strasbourg traverse actuellement une période de turbulences. Le club alsacien pourrait en effet voir partir Liam Rosenior, courtisé plus que jamais par Chelsea pour succéder à Enzo Maresca. Si le RCSA souhaite le conserver le plus longtemps possible, il faut déjà anticiper son éventuel départ. Parmi les profils qui intéressent la direction alsacienne : Will Still. Le Belge, libre depuis son départ de Southampton, pourrait bien être la perle rare recherchée pour prendre en charge l’effectif.

Strasbourg et Still, mariage prévu ?

Selon The Telegraph, l’ancien entraîneur du Stade de Reims fait partie des options privilégiées par le board strasbourgeois pour succéder à Rosenior. Sa connaissance de la Ligue 1 joue en sa faveur, malgré une dernière expérience mitigée du côté du RC Lens.

Strasbourg se trouve actuellement dans une situation de flou total, mais Will Still a déjà montré par le passé qu’il pouvait gérer des contextes périlleux. Sur les réseaux sociaux, notamment sur X, les fans alsaciens ne semblent toutefois pas convaincus par une éventuelle arrivée du Belge dans leur club. On pouvait notamment lire parmi les commentaires :

« Ah non pas lui non plus. Haise , maintenant Still » ; « Que quelqu'un me réveille de ce cauchemar. Après un coach frauduleux a la tête d'un club frauduleux serait la suite logique » ; « Mais lui il a des actions pour l'Eurostar » ; « Il était pas parti en Angleterre pour sa femme ou j'sais pas quoi ? Il sait qu'on est France ou faut lui dire ? » ; « Non, mais la non ! » ou encore « Avec Franck Haise en remplaçant de Rosenior ce serait un moindre mal. J’espère que Rosenior va rester tout de même ».

Lire aussi Strasbourg supplie Chelsea, le dossier devient fou

On en saura plus dans les prochaines heures concernant le prochain entraineur de Strasbourg, alors que Marc Keller tente en interne de conserver Rosenior, sous peine de démissionner.