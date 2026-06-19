RCSA : O’Neil s’en va, BlueCo a encore frappé

Seulement nommé en janvier dernier, Gary O’Neil s’apprête à quitter Strasbourg. L’entraîneur du Racing se dirige vers le promu anglais Ipswich qui finalise son arrivée avec la complicité de BlueCo, propriétaire du club alsacien.

Strasbourg va encore changer d’entraîneur. Après Liam Rosenior, parti à Chelsea en janvier dernier, son successeur Gary O’Neil va lui aussi abandonner le Racing. The Athletic annonce le probable départ de l’entraîneur anglais à Ipswich. Le promu finalise actuellement l’arrivée du technicien parti pour remplacer Kieran McKenna. Sauf revirement de situation, le deuxième de Championship devrait annoncer sa nomination dès la semaine prochaine. C’est bien la preuve que les décideurs de Strasbourg n’ont rien fait pour retenir leur coach.

Nos confrères ajoutent qu’Ipswich, qui avait également envisagé le choix Ole Gunnar Solskjaer, a tenu des discussions positives avec BlueCo. Le propriétaire du RCSA n’a donc vu aucun inconvénient à cet accord qui prive les Alsaciens de leur entraîneur pour la deuxième fois en l’espace de quelques mois. D’un côté, les détracteurs de Gary O’Neil ne seront pas mécontents dans la mesure où le Britannique a enchaîné les échecs en fin de saison. Strasbourg s’est arrêté en demi-finales de la Coupe de France et de la Ligue Europa Conférence, avant de terminer huitième en Ligue 1.

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