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Gary O'Neil

RCSA : O’Neil s’en va, BlueCo a encore frappé

RCSA19 juin , 22:01
parEric Bethsy
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Seulement nommé en janvier dernier, Gary O’Neil s’apprête à quitter Strasbourg. L’entraîneur du Racing se dirige vers le promu anglais Ipswich qui finalise son arrivée avec la complicité de BlueCo, propriétaire du club alsacien.
Strasbourg va encore changer d’entraîneur. Après Liam Rosenior, parti à Chelsea en janvier dernier, son successeur Gary O’Neil va lui aussi abandonner le Racing. The Athletic annonce le probable départ de l’entraîneur anglais à Ipswich. Le promu finalise actuellement l’arrivée du technicien parti pour remplacer Kieran McKenna. Sauf revirement de situation, le deuxième de Championship devrait annoncer sa nomination dès la semaine prochaine. C’est bien la preuve que les décideurs de Strasbourg n’ont rien fait pour retenir leur coach.
Nos confrères ajoutent qu’Ipswich, qui avait également envisagé le choix Ole Gunnar Solskjaer, a tenu des discussions positives avec BlueCo. Le propriétaire du RCSA n’a donc vu aucun inconvénient à cet accord qui prive les Alsaciens de leur entraîneur pour la deuxième fois en l’espace de quelques mois. D’un côté, les détracteurs de Gary O’Neil ne seront pas mécontents dans la mesure où le Britannique a enchaîné les échecs en fin de saison. Strasbourg s’est arrêté en demi-finales de la Coupe de France et de la Ligue Europa Conférence, avant de terminer huitième en Ligue 1.

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Son départ va néanmoins laisser le pensionnaire de la Meinau sans entraîneur alors que le mercato estival vient d’ouvrir ses portes. Ce n’est vraiment le timing idéal pour les Strasbourgeois dont les supporters risquent de se faire entendre. Déjà remontés contre BlueCo, les fans du Racing seront d’autant plus défavorables à la multipropriété qui, selon eux, prive leur club de son identité et de son indépendance. Difficile de leur donner tort après les cas Liam Rosenior et Gary O’Neil, sans parler d’Emanuel Emegha qui va rejoindre Chelsea, tout comme son coéquipier Valentin Barco.
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Mais c'est quoi ce club, est il encore Français ???

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Laissons le la bas ! On a gagné 2 ligues des champions sans lui et on ne peut pas avoir tous les meilleurs joueurs du monde !!

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Mais qu'est ce que tu racontes toi ?? 😂😂 c'est ton cousin ou quoi ! Tu es vraiment en souffrance mon pauvre

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Ce n'est pas un mauvais calcul. Il demande 20M car il sait que des clubs anglais sont intéressés, et eux, ils les mettent les 20M même pour un an de contrat restant. Maintenant, s'il veut vraiment vendre Pagis cet été pour ne pas le voir partir libre l'été prochain, et si les clubs anglais ne sont pas au rendez-vous, effectivement, il devra revoir ses prétentions à la baisse car aucun club espagnol, italien, allemand ou français ne poseront 20M pour un joueur qui n'a pas non plus montrer beaucoup de choses (moi le peu qu'il a montré me plaît honnêtement et il a une grande marge de progression mais c'est trop cher pour le marché non anglais)

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N'attendez rien du parrain de la mafia et encore moins du clown avec ses troubles cognitifs.

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