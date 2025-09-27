RCSA-OM : Des supporters payés par Strasbourg pour mettre l'ambiance ?

Vendredi soir, l'apparition d'une banderole dans la tribune Est de la Meinau avait suscité des doutes sur la nature spontanée du message passée. Mais on en sait désormais un peu plus sur l'ambiance mise par des supporters qui ont été briefés par le club alsacien.

Tous unis derrière notre club : président, capitaine, joueurs et staff ! ». Rapidement, l'hypothèse que cette banderole ne soit pas réellement le fruit de supporters agacés par les UB 90 a jailli. Et ce samedi, ce sont les révélations d'un « supporter » strasbourgeois (et parisien) présent dans cette tribune qui font du bruit. Dans la foulée de la victoire de l' OM contre Strasbourg, de nombreux observateurs avaient confié leur étonnement au moment où dans l e virage opposé aux Ultras alsaciens, en pleine lutte avec BlueCo, une banderole était apparue avec un message très courtois : «». Rapidement, l'hypothèse que cette banderole ne soit pas réellement le fruit de supporters agacés par les UB 90 a jailli. Et ce samedi, ce sont les révélations d'un «» strasbourgeois (et parisien) présent dans cette tribune qui font du bruit.

Dans un message sur X (anciennement Twitter), qu'il a ensuite rapidement retiré, l'un des participants à cette animation a mis en ligne une photo où avec d'autres jeunes gens, tous porteurs d'un badge officiel d'accréditation, mais également équipés des maillots du club, il assume le fait d'avoir assuré l'ambiance dans cette tribune du Stade de la Meinau, avouant même au passage être à la fois supporter du Racing Club de Strasbourg, mais aussi du PSG. Si l'on ne sait pas dans quelles conditions cette petite troupe a été sollicitée par les dirigeants alsaciens, cela fait évidemment énormément de bruit au moment où BlueCo a décidé de s'attaquer aux groupes d'Ultras.

Pour Pierre Barthélémy, l'avocat de l'Association Nationale des Supporters, les propriétaires anglais de Strasbourg, ont utilisé une vieille ficelle déjà utilisée par le Paris Saint-Germain en 2015, quand le Parc des Princes avait été aseptisé par le plan Leproux. « Comme le PSG en 2015, pendant le Plan Leproux, un club essaie d'effacer ses associations de supporters en payant ou en équipant des prestataires. Tambours, banderoles foireuses, tifos ratés, etc. Ça a évidemment été un fiasco (...) Et ça permet de douter de la sincérité des arguments du club pour censurer ses quatre associations de supporters. Ça sent le prétexte, cachant une volonté plus ancienne de détruire toute critique contre la multipropriété et d'y substituer des prestataires ou des consommateurs », constate celui qui est aussi un supporter revendiqué du PSG.