ICONSPORT_281203_0166

RCSA : Keller et Rosenior débarquent à Londres

RCSA04 janv. , 18:40
parGuillaume Conte
0
Liam Rosenior est attendu à Londres ce dimanche soir, pendant que Chelsea joue en ce moment contre Manchester City.
L’entraineur anglais a dit adieu à ses joueurs et s’attend donc à être nommé comme le futur boss des Blues, dans une très mauvaise passe en Premier League ces dernières semaines. Selon L’Equipe, Marc Keller a aussi décidé de faire le voyage pour discuter avec BlueCo, les propriétaires de Chelsea et du RC Strasbourg. Le club alsacien se prépare donc à perdre son entraineur après 18 mois plutôt convaincants même si les dernières semaines ont été moins enthousiasmantes.
Le président Keller espérerait, selon la presse anglaise, encore conserver Liam Rosenior jusqu’à la fin de la saison. Mais les besoins de Chelsea sont prioritaires, et le dirigeants alsacien va certainement devoir s’incliner. Des rumeurs sur une possible démission de Keller avaient été évoquées la semaine dernière, alors que les supporters risquent d’encore augmenter leur vindicte et leur défiance à l’égard des propriétaires du club. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280414_0083
PSG

Konaté a une chance sur deux de signer au PSG

ICONSPORT_281340_0003
Ligue 1

L1 : PSG-PFC : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

ICONSPORT_281315_0114
OM

OM-Nantes : Les notes incroyables, Medina humilié

ICONSPORT_279864_0258
ASSE

Officiel : Premier mouvement à l’ASSE

Fil Info

04 janv. , 20:00
Konaté a une chance sur deux de signer au PSG
04 janv. , 19:53
L1 : PSG-PFC : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
04 janv. , 19:40
OM-Nantes : Les notes incroyables, Medina humilié
04 janv. , 19:20
Officiel : Premier mouvement à l’ASSE
04 janv. , 19:15
L1 : Programme TV et résultats de la 17e journée
04 janv. , 19:10
L1 : Brest enfonce Auxerre, Angers tombe au Havre
04 janv. , 19:00
Liverpool jaloux du mercato de l’OL
04 janv. , 19:00
CAN 2025 : Programme et résultats des huitièmes de finale
04 janv. , 18:59
CAN 2025 : Brahim Diaz encore héros du Maroc

Derniers commentaires

L'OM perd pied face à Nantes

Happy New Year 2026 !!! Merci l'OM 🤣😂🤣

Konaté a une chance sur deux de signer au PSG

Konaté ne m'inspire pas ,Upamécano lui me plairait bien

L’OM s’écroule, le PSG se frotte les mains

Plus les 3 points qu'on leur prendra au parc ..

OM-Nantes : Les notes incroyables, Medina humilié

L erreur de de zerbi il a mis médina titulaire qui revenait à peine d une longue blessure de 4 mois il a pas 90 minutes dans les jambes

OL : Lyon avantagé par l'arbitre, L'Equipe est cash

Déjà c étais pas l Allemagne c étais la RFA , pas du tout la même chose

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16164482129-8
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading