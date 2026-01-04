RCSA : Keller et Rosenior débarquent à Londres

Liam Rosenior est attendu à Londres ce dimanche soir, pendant que Chelsea joue en ce moment contre Manchester City.

L’entraineur anglais a dit adieu à ses joueurs et s’attend donc à être nommé comme le futur boss des Blues, dans une très mauvaise passe en Premier League ces dernières semaines. Selon L’Equipe, Marc Keller a aussi décidé de faire le voyage pour discuter avec BlueCo, les propriétaires de Chelsea et du RC Strasbourg. Le club alsacien se prépare donc à perdre son entraineur après 18 mois plutôt convaincants même si les dernières semaines ont été moins enthousiasmantes.