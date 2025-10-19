ICONSPORT_273928_0331

Chelsea exige un Strasbourgeois à un prix scandaleux

RCSA19 oct. , 14:30
parMehdi Lunay
Troisième de Ligue 1, Strasbourg est un candidat sérieux dans la course à la Ligue des champions. Les Alsaciens ont impressionné au Parc avec un grand Diego Moreira notamment. De quoi donner envie à Chelsea de le récupérer au plus vite.
Ce n'était pas un exploit sans lendemain pour Strasbourg. Brillant 7e la saison passée, le club alsacien est à nouveau une place forte de la Ligue 1 cette année. Le jeune et séduisant collectif dirigé par Liam Rosenior a confirmé sa réputation de poil à gratter vendredi. Il a failli battre le PSG au Parc, menant 1-3 avant de concéder le nul 3-3 finalement. Strasbourg a mis les Parisiens en grande difficulté avec un jeu agressif. Plusieurs joueurs sont sortis du lot comme l'attaquant argentin Joaquin Panichelli, son compatriote Valentin Barco ou encore le piston Diego Moreira.

Chelsea veut reprendre Moreira à bas coût

International belge depuis septembre dernier, le joueur passé par l'OL a inscrit un superbe but à Paris avant de délivrer une passe décisive pour Panichelli. Arrivé en Alsace à l'été 2024, Moreira monte en puissance. Tantôt ailier, tantôt latéral, ce joueur polyvalent fait partie des plus grands espoirs européens. Les clubs étrangers ne s'y trompent pas. L'Atalanta Bergame voulait obtenir son transfert l'été dernier pour 30 millions d'euros minimum. Strasbourg a tenu bon mais le Racing risque d'être impuissant devant son acolyte chez BlueCo, Chelsea.
Selon le site TBR Football, les récentes performances de Diego Moreira ont conquis les Blues qui aimeraient rapatrier le joueur à Londres. Le Belge leur appartenait entre 2023 et 2024, ne disputant que 45 minutes au total pour le club londonien. Prêté pendant 6 mois à Lyon, il a finalement été vendu à Strasbourg pour un peu plus de 8 millions d'euros. Mais, une clause avait été ajoutée dans le contrat de vente selon TBR Football.
Ainsi, Chelsea pourrait remettre la main sur Diego Moreira à l'avenir pour une somme équivalente au prix de vente. Strasbourg réaliserait alors une mauvaise opération sportive et financière, faisant enrager ses ultras qui n'ont déjà pas digéré le départ prochain d'Emegha chez les Blues.
D. da Silva Moreira

D. da Silva Moreira

PortugalPortugal Âge 21 Milieu

Coupe de France

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Euro U21

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa Conference League

Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs7
Buts1
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

OM : Les notes historiques de Greenwood, le nouveau JPP !

Gomes oui catastrophique... après meme sur le penalty cest greenwood qui donne la balla a aubameyang

Penalty pour l'OL, la recette magique ne fonctionne plus

Des applaudissements pour cet article a charge, je valide et applaudi donc

Le PSG supplie Edinson Cavani de revenir

Rires, tu es juste l'arroseur arrosé, rien de plus rien de moins. Je t'avais prévenu en plus, alors ne te plains pas.

Endrick attend une réponse, ça sent bon pour l’OM

Je te laisse provoquer et je domine, sereinement.

L'OM prend une décision fulgurante pour remplacer Gouiri

Il y a Maupay aussi qui est toujours dans l'effectif. Mais RDZ n'est parle même pas , préférant cité Traoré et même greenwood en 9, donc ca tend vers une non utilisation de Maupay Content pour Vaz qui va accumuler du temps de jeu , il en a besoin pour sa progression ! Hâte de le voir plus

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
O. Lyonnais
1585031183
5
Monaco
14842217134
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Nice
1183231214-2
9
Paris
1073131213-1
10
Toulouse
1073131112-1
11
Rennes
107241910-1
12
Brest
8722311110
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Nantes
6713357-2
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
27025516-11

