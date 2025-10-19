Chelsea exige un Strasbourgeois à un prix scandaleux

Troisième de Ligue 1, Strasbourg est un candidat sérieux dans la course à la Ligue des champions. Les Alsaciens ont impressionné au Parc avec un grand Diego Moreira notamment. De quoi donner envie à Chelsea de le récupérer au plus vite.

Ce n'était pas un exploit sans lendemain pour Strasbourg . Brillant 7e la saison passée, le club alsacien est à nouveau une place forte de la Ligue 1 cette année. Le jeune et séduisant collectif dirigé par Liam Rosenior a confirmé sa réputation de poil à gratter vendredi. Il a failli battre le PSG au Parc, menant 1-3 avant de concéder le nul 3-3 finalement . Strasbourg a mis les Parisiens en grande difficulté avec un jeu agressif. Plusieurs joueurs sont sortis du lot comme l'attaquant argentin Joaquin Panichelli, son compatriote Valentin Barco ou encore le piston Diego Moreira.

Chelsea veut reprendre Moreira à bas coût

International belge depuis septembre dernier, le joueur passé par l'OL a inscrit un superbe but à Paris avant de délivrer une passe décisive pour Panichelli. Arrivé en Alsace à l'été 2024, Moreira monte en puissance. Tantôt ailier, tantôt latéral, ce joueur polyvalent fait partie des plus grands espoirs européens. Les clubs étrangers ne s'y trompent pas. L'Atalanta Bergame voulait obtenir son transfert l'été dernier pour 30 millions d'euros minimum. Strasbourg a tenu bon mais le Racing risque d'être impuissant devant son acolyte chez BlueCo, Chelsea.

Selon le site TBR Football, les récentes performances de Diego Moreira ont conquis les Blues qui aimeraient rapatrier le joueur à Londres. Le Belge leur appartenait entre 2023 et 2024, ne disputant que 45 minutes au total pour le club londonien. Prêté pendant 6 mois à Lyon, il a finalement été vendu à Strasbourg pour un peu plus de 8 millions d'euros. Mais, une clause avait été ajoutée dans le contrat de vente selon TBR Football.

Ainsi, Chelsea pourrait remettre la main sur Diego Moreira à l'avenir pour une somme équivalente au prix de vente. Strasbourg réaliserait alors une mauvaise opération sportive et financière, faisant enrager ses ultras qui n'ont déjà pas digéré le départ prochain d'Emegha chez les Blues