L1 : Paris ébranlé mais miraculé contre Strasbourg

Ligue 117 oct. , 22:41
parMehdi Lunay
8e journée de Ligue 1 :
Parc des Princes
PSG-Strasbourg 3-3
Buts : Barcola (6e), Ramos (58e sur pen.), Mayulu (79e) pour le PSG ; Panichelli (26e, 49e), Moreira (41e) pour Strasbourg
Encore très affaibli par les forfaits, le PSG pouvait compter sur le retour de Désiré Doué contre Strasbourg. L'ancien rennais pouvait-il suffire à éviter le piège alsacien ? Le début de match donnait une réponse positive. Doué était déterminant dans l'ouverture du score parisienne avec un bon une-deux conclu par Barcola. Strasbourg réagissait vite, obligeant Chevalier à réaliser une double parade d'exception devant Panichelli et Enciso (10e). Si Paris avait beaucoup plus souvent le ballon, le Racing était très dangereux en contre. La sanction tombait en fin de premier acte.
Panichelli prenait le dessus sur Zabarnyi de la tête pour égaliser avant le deuxième but signé Moreira, bien servi par une louche sublime de Barco. Juste après la pause, Strasbourg enfonçait le clou grâce à Panichelli, solide dans le duel avec Beraldo et à la finition pour son doublé. Le 7e but du meilleur buteur de Ligue 1. Dos au mur, le PSG se relançait sur un penalty de Ramos après une faute de Penders sur Doué. Paris faisait le siège du but alsacien ensuite et Mayulu enfilait le costume de héros pour arracher le nul. 
3-3, un moindre mal pour le Paris Saint-Germain qui conserve la tête avec 17 points devant Strasbourg 16 points. Mais, Marseille et Lyon peuvent passer devant les Parisiens en cas de succès samedi...

Ligue 1

17 octobre 2025 à 20:45
Paris Saint Germain
Barcola6'Ramos58'Mayulu79'
3
3
Match terminé
Strasbourg
Panichelli26'da Silva Moreira41'Panichelli49'
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1785211688
2
Strasbourg
16851217107
3
O. Marseille
15750215510
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading