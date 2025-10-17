L1 : Paris ébranlé mais miraculé contre Strasbourg

8e journée de Ligue 1 :

Parc des Princes

Buts : Barcola (6e), Ramos (58e sur pen.), Mayulu (79e) pour le PSG ; Panichelli (26e, 49e), Moreira (41e) pour Strasbourg

Encore très affaibli par les forfaits, le PSG pouvait compter sur le retour de Désiré Doué contre Strasbourg. L'ancien rennais pouvait-il suffire à éviter le piège alsacien ? Le début de match donnait une réponse positive. Doué était déterminant dans l'ouverture du score parisienne avec un bon une-deux conclu par Barcola. Strasbourg réagissait vite, obligeant Chevalier à réaliser une double parade d'exception devant Panichelli et Enciso (10e). Si Paris avait beaucoup plus souvent le ballon, le Racing était très dangereux en contre. La sanction tombait en fin de premier acte.

Panichelli prenait le dessus sur Zabarnyi de la tête pour égaliser avant le deuxième but signé Moreira, bien servi par une louche sublime de Barco. Juste après la pause, Strasbourg enfonçait le clou grâce à Panichelli, solide dans le duel avec Beraldo et à la finition pour son doublé. Le 7e but du meilleur buteur de Ligue 1. Dos au mur, le PSG se relançait sur un penalty de Ramos après une faute de Penders sur Doué. Paris faisait le siège du but alsacien ensuite et Mayulu enfilait le costume de héros pour arracher le nul.

3-3, un moindre mal pour le Paris Saint-Germain qui conserve la tête avec 17 points devant Strasbourg 16 points. Mais, Marseille et Lyon peuvent passer devant les Parisiens en cas de succès samedi...