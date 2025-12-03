Lille : Bouaddi à Strasbourg, Chelsea a un plan

ICONSPORT_272604_0138
Fraîchement arrivé sur la short-list de Chelsea grâce à des prestations remarquées, Ayyoub Bouaddi pourrait se retrouver à Strasbourg après des manigances bien ficelées par l'écurie londonienne et BlueCo.
Si pour beaucoup d'observateurs, le fait que Strasbourg soit clairement phagocyté par Chelsea est un problème majeur pour l'équité sportive et pour l'identité du club alsacien, pour les joueurs, c'est différent. Cette passerelle est surtout l'opportunité rêvée pour avoir aussi bien un pied en Ligue 1 qu'en Premier League. On ne compte désormais plus les joueurs prêtés voire transférés de Chelsea à Strasbourg et inversement. Et si Ayyoub Bouaddi débarquait lui aussi dans cet engrenage ? Phénomène de précocité, le joueur né en 2007 fait beaucoup parler de lui grâce à ses prestations toujours plus intéressantes avec le LOSC. Au point de voir Chelsea s'intéresser de très près à lui, avec un plan étonnant.

Ayyoub Bouaddi dans le viseur de BlueCo

Comme l'indique Caught Offside, Chelsea est bel et bien entré dans la course pour recruter Ayyoub Bouaddi. Le milieu de terrain du LOSC, qui était déjà dans le viseur de Manchester United et du Paris Saint-Germain, a désormais une nouvelle option luxueuse qui s'offre à lui. Attention toutefois, le média britannique affirme que BlueCo pourrait utiliser ses pouvoirs conférés par la multipropriété… pour renvoyer Bouaddi en Ligue 1. « Chelsea pourrait également utiliser Strasbourg comme tremplin idéal pour un joueur comme Bouaddi, qui gagnerait à acquérir plus d'expérience en Ligue 1 avant de passer en Premier League », lit-on.
Une situation qui étonne et qui pourrait faire pencher la balance en la défaveur de Chelsea. Car s'il estime avoir déjà la maturité nécessaire pour réussir dans un grand club, Ayyoub Bouaddi verra d'un bon oeil un départ vers un club prestigieux qui ne le renverra pas à Strasbourg juste pour progresser.
