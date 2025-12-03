ICONSPORT_278574_0418
Emegha - RC Strasbourg

Strasbourg suspend Emanuel Emegha !

RCSA03 déc. , 12:21
parClaude Dautel
0
Dans un communiqué, le club de Strasbourg a annoncé la suspension disciplinaire d'Emanuel Emegha pour un match. Les dirigeants alsaciens n'en disent pas plus sur les motifs de cette sanction.
« Le Racing Club de Strasbourg Alsace a décidé de suspendre Emmanuel Emegha pour sa prochaine rencontre de Ligue 1, ce samedi 6 décembre à Toulouse. Cette décision a été prise suite au non-respect récent par le joueur des valeurs, des attentes et des règles du club. Le Racing réaffirme son attachement aux principes essentiels d’exemplarité et de respect du cadre collectif. Emmanuel reste un membre important de notre équipe, qui a toujours tout donné pour le club sur le terrain. Il sera réintégré dans le groupe après ce match. Aucun autre commentaire ne sera fait », indique le club de Strasbourg.
Strasbourg

Strasbourg

Ligue 1 #8
D
V
D
V
V
Ligue 1
Ligue 1
Matchs14
V
Victoire7
M
Match nul1
D
Défaite6
Buts Marqués25
Buts Encaissés19

Matchs Récents

Tout afficher
30 novembre 2025 à 15:00
Ligue 1
StrasbourgStrasbourg
1
2
Match terminé
BrestBrest
27 novembre 2025 à 21:00
Europa Conference League
StrasbourgStrasbourg
2
1
Match terminé
Crystal PalaceCrystal Palace

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
J. Panichelli
9.

J. Panichelli

ARGARG Âge 23 Attaquant
Matchs14
Buts9
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
E. Esseh Emegha
10.

E. Esseh Emegha

NEDNED Âge 22 Attaquant
Matchs7
Buts4
Passes décisives2
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
0
ICONSPORT_278492_0017
OM

« Usant et navrant » : L'OM se fâche avec les pays africains

ICONSPORT_278769_0022
Liga

Le Barça perd Dani Olmo pour un mois

ICONSPORT_276523_0056
Paris FC

Bellingham annoncé à Paris

ICONSPORT_278179_0018
OM

L'OM prêt à vendre un joueur trop fragile mentalement ?

Derniers commentaires

« Usant et navrant » : L'OM se fâche avec les pays africains

C'est pas cool pour les pays africains qui voient la FIFA leur chier dessus qq jours avant le début de la compétition. Qu'on les garde jusqu'au dernier match de C1 de décembre ok. Mais après qu'on les laisse partir en sélection. En revanche ça serait bien que leur CAN se joue tous les 4 ans, ça limiterait les problèmes pour tlm. Et ça donnerait plus de valeur à leur titre.

L'OM prêt à vendre un joueur trop fragile mentalement ?

pourtant il a ete le meilleur en prepa. puis des le championnat a debuté, il est sorti du 11.... mais je comptais bc sur lui, il est tres bon comme joueur. a voir

« Usant et navrant » : L'OM se fâche avec les pays africains

toutes les compet internationnales en meme tps basta.

OL : Malick Fofana, terrible trahison en janvier ?

c est pas faux oui

L'OL a payé 120ME pour des joueurs fantômes !

ah bon??? tu vois des saluts nazis. des cris de singe ou des drapeaux français utlisés pour autre chose d encourager. ailleurs d en d autres clubs que Nice et Lyon. dis nous ou. on t ecoute

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading