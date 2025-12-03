Strasbourg suspend Emanuel Emegha !

« Usant et navrant » : L'OM se fâche avec les pays africains

C'est pas cool pour les pays africains qui voient la FIFA leur chier dessus qq jours avant le début de la compétition. Qu'on les garde jusqu'au dernier match de C1 de décembre ok. Mais après qu'on les laisse partir en sélection. En revanche ça serait bien que leur CAN se joue tous les 4 ans, ça limiterait les problèmes pour tlm. Et ça donnerait plus de valeur à leur titre.