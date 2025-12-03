Strasbourg suspend Emanuel Emegha !

C'est pas cool pour les pays africains qui voient la FIFA leur chier dessus qq jours avant le début de la compétition. Qu'on les garde jusqu'au dernier match de C1 de décembre ok. Mais après qu'on les laisse partir en sélection. En revanche ça serait bien que leur CAN se joue tous les 4 ans, ça limiterait les problèmes pour tlm. Et ça donnerait plus de valeur à leur titre.
pourtant il a ete le meilleur en prepa. puis des le championnat a debuté, il est sorti du 11.... mais je comptais bc sur lui, il est tres bon comme joueur. a voir
toutes les compet internationnales en meme tps basta.
c est pas faux oui
ah bon??? tu vois des saluts nazis. des cris de singe ou des drapeaux français utlisés pour autre chose d encourager. ailleurs d en d autres clubs que Nice et Lyon. dis nous ou. on t ecoute
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|31
|14
|10
|1
|3
|24
|12
|12
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|14
|9
|2
|3
|35
|14
|21
|26
|14
|8
|2
|4
|28
|17
|11
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|23
|14
|7
|2
|5
|26
|25
|1
|22
|14
|7
|1
|6
|25
|19
|6
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|16
|14
|4
|4
|6
|19
|24
|-5
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|14
|2
|5
|7
|12
|22
|-10
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
𝘾𝙤𝙢𝙢𝙪𝙣𝙞𝙦𝙪𝙚́ 𝙤𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙚𝙡 Le Racing Club de Strasbourg Alsace a décidé de suspendre Emmanuel Emegha pour sa prochaine rencontre de Ligue 1, ce samedi 6 décembre à Toulouse. Le communiqué 👇