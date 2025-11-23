ICONSPORT_276715_0167

Ligue 1 : Walid Acherchour s'attaque à Strasbourg

RCSA23 nov. , 19:20
parNathan Hanini
Le Racing Club de Strasbourg est tombé ce samedi à Lens lors de la 13e journée de Ligue 1. Les Alsaciens n’arrivent pas à enchaîner deux victoires de suite. Les suiveurs de la formation de Liam Rosenior se questionnent.
Strasbourg n’a plus enchaîné deux victoires consécutives depuis les 14 et 21 septembre derniers. Les Alsaciens sont une nouvelle fois tombés à Lens ce samedi (1-0). Dans le jeu, la formation de Liam Rosenior peine à convaincre depuis un mois. Une tendance qui se répète par rapport à l’an passé (aucune victoire lors du mois de novembre 2024). Mais surtout contre les concurrents directs, le club de l’Est n’y arrive pas. Les Alsaciens n’ont remporté qu’un seul match contre une équipe du Top 10 de Ligue 1 cette saison (Lille). Des résultats qui n’enchantent pas les observateurs à l'approche des fêtes de fin d'année.

Strasbourg fort contre les faibles…

Sur le plateau de l’After Foot sur RMC, Walid Acherchour exprime les premières inquiétudes quant à l’équipe de Liam Rosenior. « Au-delà de ça, Strasbourg, c’est on gagne face aux petits et contre les gros, c’est difficile. Mais moi, j'attends quand même pas mal de Strasbourg. La seule victoire contre un gros, c'est Lille et encore le match n’est pas dingue. Mais sinon globalement, tu regardes la manière dont ils ont perdu contre Lyon, contre Marseille. Là encore ce samedi contre Lens. Plus ça avance Strasbourg, moins je suis emballé, » explique-t-il. Le RCSA a chuté au classement et peut se voir exclu du top 6 à la fin du week-end. Les Alsaciens devront se relancer rapidement avec des adversaires à leur portée en Ligue 1. Avant cela, Strasbourg fera face à Crystal Palace en Conférence League. Une occasion de relancer la machine pour ne pas connaître une panne trop longue et coûteuse pour la fin de la saison. 

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

