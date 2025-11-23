ICONSPORT_276526_0216

OM : Transfert à 60 millions, l’énorme coup de bluff

parMehdi Lunay
L'Olympique de Marseille se voit menacé en vue du prochain mercato pour Pierre-Emile Hojbjerg. Le Danois est convoité par une Juventus en convalescence. L'OM en demande 60 millions d'euros... pour faire fuir les Turinois.
Dauphin du PSG en Ligue 1, l'Olympique de Marseille séduit en France et en Europe. Les Phocéens sont des concurrents à prendre au sérieux pour les champions d'Europe parisiens, ce qu'a confirmé le récent succès 5-1 à Nice. Si les résultats marseillais en Ligue des champions ne sont pas brillants pour le moment, l'équipe alignée par Roberto de Zerbi impressionne à l'étranger. Certains cadres sont convoités pour janvier. C'est le cas de Mason Greenwood mais aussi de Pierre-Emile Hojbjerg. L'international danois de 30 ans est dans le viseur de la Juventus.

60 ME pour Hojbjerg, un simple repoussoir

En mal de points en Serie A comme en C1, la Vieille Dame est séduite par le profil du milieu olympien. A 30 ans, l'ancien joueur de Tottenham possède un abattage et une expérience sans égal. Les premières informations sur le sujet en Italie font état d'un prix énorme demandé par l'OM : 60 millions d'euros. Un projet de vente effraye les supporters phocéens. Fort heureusement, selon le site Foot Marseillais, Medhi Benatia a bien pensé sa stratégie et il n'a pas l'intention de se séparer d'Hojbjerg à court terme.
Fixer un tel prix revient surtout à dissuader la Juventus d'attaquer en janvier. Le directeur du football à l'OM est conscient de l'apport inestimable du capitaine olympien dans l'équipe et de l'attachement que lui porte De Zerbi. Au vu de la restriction budgétaire connue par la Juve ces dernières années, le Marocain se dit qu'il est impossible qu'elle paye aussi cher pour le Danois. Dans le cas contraire, Marseille réaliserait la plus grosse vente de l'histoire du club et pourrait s'acheter de nouveaux renforts immédiatement. Un coup de bluff osé qui devrait donc porter ses fruits, quoi qu'il arrive.
P. Højbjerg

P. Højbjerg

DenmarkDanemark Âge 30 Milieu

UEFA Nations League

Matchs5
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs12
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

