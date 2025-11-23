OM : Transfert à 60 millions, l’énorme coup de bluff

t es gentil gamin
Il est pas a vendre Greenwood
Paris est au dessus on le sait et Benatia est une bénédiction pour L'OM.
L'OM c'est pauvre dans le jeu avec 33 buts en 13 matchs....pendant que tu t'extasies sur une equipe qui a +3 de goal average en mettant rarement plus d'un but par match....un peu de serieux 🤣
13 buts en 5 saisons pro ... j'attends plus rien de lui !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|30
|13
|9
|3
|1
|27
|11
|16
|28
|13
|9
|1
|3
|33
|12
|21
|28
|13
|9
|1
|3
|22
|11
|11
|23
|13
|7
|2
|4
|27
|17
|10
|22
|13
|7
|1
|5
|24
|17
|7
|21
|13
|6
|3
|4
|18
|15
|3
|21
|13
|5
|6
|2
|23
|18
|5
|20
|13
|6
|2
|5
|25
|25
|0
|17
|13
|5
|2
|6
|18
|23
|-5
|16
|13
|4
|4
|5
|18
|17
|1
|16
|13
|4
|4
|5
|11
|15
|-4
|14
|13
|4
|2
|7
|20
|25
|-5
|14
|13
|3
|5
|5
|13
|20
|-7
|13
|13
|3
|4
|6
|17
|23
|-6
|11
|13
|3
|2
|8
|14
|30
|-16
|11
|13
|2
|5
|6
|12
|19
|-7
|11
|13
|2
|5
|6
|15
|27
|-12
|8
|13
|2
|2
|9
|7
|19
|-12
Loading
🚨 De Zerbi : "Hojbjerg ? Je lui ai donné quelques jours de vacances. C’est un capitaine, même si Balerdi a le brassard. Il y a beaucoup de capitaines dans ce groupe. Il s’entraînera demain. Il a eu une grosse trêve internationale avec une défaite imméritée."