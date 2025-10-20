Strasbourg

« Strasbourg est un cador de L1 » : Un journaliste craque

Le RC Strasbourg est allé chercher un très bon match nul sur la pelouse du Parc des Princes vendredi soir dernier en Ligue 1. Les Alsaciens sont impressionnants et veulent se montrer le plus ambitieux possible cette saison.
Fort de gros moyens financiers et d'un effectif de qualité, le RC Strasbourg compte bien jouer les premiers rôles cette saison en Ligue 1. Les hommes de Liam Rosenior sont au niveau des attentes placées en eux depuis quelques semaines. Vendredi soir face au PSG au Parc des Princes, les Alsaciens auront réalisé une grande partition. Assez pour impressionner les fans et observateurs du football français, qui louent l'état d'esprit conquérant du RC Strasbourg. Pour Hugo Guillemet, la formation strasbourgeoise doit d'ailleurs désormais être considérée comme une grande écurie de Ligue 1.

Strasbourg en route vers la Ligue des champions ? 

Sur L'Equipe, le journaliste n'a pas tari d'éloges sur les Alsaciens, voyant grand pour eux cette saison s'ils arrivent à garder la même dynamique : « Ils étaient à deux doigts de battre le PSG au Parc pour la première fois de leur histoire. Le Racing est devenu un prolongement de Chelsea en Ligue 1. Je peux comprendre la colère des supporters qui craignent la perte de leur identité. Mais quelle équipe, à peine plus de 20 ans de moyenne d'âge. Ils ont deux points de moyenne pris en Ligue 1. Et je pense que ça les mènera en Ligue des champions. Strasbourg doit être considéré comme un cador de la Ligue 1 »
Ligue 1 #3
N
V
V
D
V
Ligue 1
Ligue 1
Matchs8
V
Victoire5
M
Match nul1
D
Défaite2
Buts Marqués17
Buts Encaissés10

Matchs Récents

Tout afficher
17 octobre 2025 à 20:45
Ligue 1
Paris Saint GermainParis Saint Germain
3
3
Match terminé
StrasbourgStrasbourg
05 octobre 2025 à 17:15
Ligue 1
StrasbourgStrasbourg
5
0
Match terminé
Angers SCOAngers SCO

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
J. Panichelli
9.

J. Panichelli

ARGARG Âge 23 Attaquant
Matchs8
Buts7
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
E. Esseh Emegha
10.

E. Esseh Emegha

NEDNED Âge 22 Attaquant
Matchs4
Buts2
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
A noter que cette saison, le RC Strasbourg doit également gérer la Ligue Europa Conference. Forcément énergivore alors que l'équipe de Liam Rosenior a aussi des ambitions en Ligue 1. Mais le groupe alsacien parait bien armé pour tout négocier. Il y a beaucoup de motifs de satisfaction et d'espoir pour un groupe qui parait encore avoir une énorme marge de progression au plus haut niveau.
2
Derniers commentaires

Arbitrage : L'OL détesté, l'OM adoré, le classement qui fait mal

Ahahahah c'est magique ! Toi qui chiale à longueur de journée sur l'arbitrage 😂 Voilà qui arrive à point nommé pour te mettre le nez dans ta bêtise et ta paranoïa maladive 😉 Mais bon ça va aussi relancer ta bonne grosse mauvaise foi... Vas-y on t'écoute... 🤓

« Touchez pas à Lucas Chevalier » : Luis Enrique hausse le ton

Ce qui est insignifiant c'est le palmarès de l'OM sur ces 32 dernières années depuis que l'OM a ete condamné pour achat de match et Tapie envoyé en prison pour ça... 1 L1 et 0 coupe de France...

Arbitrage : L'OL détesté, l'OM adoré, le classement qui fait mal

Exactement.

« Touchez pas à Lucas Chevalier » : Luis Enrique hausse le ton

Chaque fois, tu me dis que tu réponds à des trolls alors que tu viens régulièrement tout seul pour déverser ta haine sur le club.

PSG : Luis Enrique valide l'arrivée d'un ancien de l'OM

Effectivement les parisiens passent leur temps à se moquer de ton club qui ramasse des branlees

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

