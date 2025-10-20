Le RC Strasbourg est allé chercher un très bon match nul sur la pelouse du Parc des Princes vendredi soir dernier en Ligue 1. Les Alsaciens sont impressionnants et veulent se montrer le plus ambitieux possible cette saison.

Fort de gros moyens financiers et d'un effectif de qualité, le RC Strasbourg compte bien jouer les premiers rôles cette saison en Ligue 1. Les hommes de Liam Rosenior sont au niveau des attentes placées en eux depuis quelques semaines. Vendredi soir face au PSG au Parc des Princes, les Alsaciens auront réalisé une grande partition. Assez pour impressionner les fans et observateurs du football français, qui louent l'état d'esprit conquérant du RC Strasbourg. Pour Hugo Guillemet, la formation strasbourgeoise doit d'ailleurs désormais être considérée comme une grande écurie de Ligue 1.

Strasbourg en route vers la Ligue des champions ?

Sur L'Equipe, le journaliste n'a pas tari d'éloges sur les Alsaciens, voyant grand pour eux cette saison s'ils arrivent à garder la même dynamique : « Ils étaient à deux doigts de battre le PSG au Parc pour la première fois de leur histoire. Le Racing est devenu un prolongement de Chelsea en Ligue 1. Je peux comprendre la colère des supporters qui craignent la perte de leur identité. Mais quelle équipe, à peine plus de 20 ans de moyenne d'âge. Ils ont deux points de moyenne pris en Ligue 1. Et je pense que ça les mènera en Ligue des champions. Strasbourg doit être considéré comme un cador de la Ligue 1 ».

Strasbourg Ligue 1 # 3 N V V D V Ligue 1 Matchs 8 V Victoire 5 M Match nul 1 D Défaite 2 Buts Marqués 17 Buts Encaissés 10 Matchs Récents Tout afficher 17 octobre 2025 à 20:45 Ligue 1 Paris Saint Germain 3 — 3 Match terminé Strasbourg 05 octobre 2025 à 17:15 Ligue 1 Strasbourg 5 — 0 Match terminé Angers SCO Meilleurs Joueurs Tout afficher 9 . J. Panichelli ARG • Âge 23 • Attaquant Matchs 8 Buts 7 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 10 . E. Esseh Emegha NED • Âge 22 • Attaquant Matchs 4 Buts 2 Passes décisives 2 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0

A noter que cette saison, le RC Strasbourg doit également gérer la Ligue Europa Conference. Forcément énergivore alors que l'équipe de Liam Rosenior a aussi des ambitions en Ligue 1. Mais le groupe alsacien parait bien armé pour tout négocier. Il y a beaucoup de motifs de satisfaction et d'espoir pour un groupe qui parait encore avoir une énorme marge de progression au plus haut niveau.