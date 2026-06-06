L'ASSE n'a plus d'entraîneur, c'est confirmé

C'est un fiasco perpétuel ce joueur…
55 avec 40 % a m.u ça fait pas beaucoup....😬😬
Et ça sans même avoir utilisé les 4 parisiens...
Pourquoi c'est pas étonnant que ce soit Mbappe et Cherki qui montent au créneau ? 🤑🤑🤑
Aulas détruisait la L1 en son temps en achetant a chaque mercato le moindre joueur entrain d'éclore en L1 pour empêcher L1 concurrence de se développer. Tapie tuait la L1 en achetant eux les matchs 🤣😂🤣 Quelle surprise l'argent permet de battre la concurrence... C'est le cas ailleurs en BPL ou avec le Real quand ils avaient fait les galactiques... Le PSG profite de son moment et comme ça n'est pas l'OL... C'est mal... Désolé mais c'est juste de la jalousie. Pas grave 🤩⭐⭐
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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🚨💣 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 ! 𝗣𝗛𝗜𝗟𝗜𝗣𝗣𝗘 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗔𝗡𝗜𝗘𝗥 𝗡'𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗟'𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗜̂𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟'𝗔𝗦 𝗦𝗔𝗜𝗡𝗧-𝗘𝗧𝗜𝗘𝗡𝗡𝗘 ! ❌️💚🤍 (@lequipe)