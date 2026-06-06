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L'ASSE n'a plus d'entraîneur, c'est confirmé

ASSE06 juin , 13:30
parCorentin Facy
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Comme pressenti depuis quelques jours, Philippe Montanier va quitter l’ASSE. Le départ de l’entraîneur de 61 ans est acté selon L’Equipe et Saint-Etienne est déjà à la recherche de son successeur.
Nommé à la tête de l’AS Saint-Etienne fin janvier en lieu et place d’Eirik Horneland, Philippe Montanier ne va pas s’éterniser dans le Forez. L’ancien entraîneur de Toulouse ou encore de la Real Sociedad n’est pas passé loin d’atteindre son objectif, à savoir de faire monter l’ASSE en Ligue 1. Les Verts, longtemps 2es sous les ordres de Philippe Montanier, ont finalement terminé 3e de Ligue 2.
Le premier barrage a été remporté dans la douleur face à Rodez, mais le second en aller-retour face à Nice s’est soldé par une cuisante défaite (4-1). Une déception pour le club forézien, qui ne continuera pas l’aventure avec Philippe Montanier. L’Equipe confirme ce samedi midi que le départ du coach de 61 ans est acté. Les deux parties n’ont pas trouvé d’accord pour poursuivre l’aventure. L’AS Saint-Etienne sait depuis environ une semaine que l’histoire avec Philippe Montanier ne continuera pas et recherche par conséquent un nouvel entraîneur.

Départ acté à 100% pour Montanier

Pour l’heure, peu de pistes ont filtré. On sait simplement que le futur coach que Kilmer Sports choisira pour succéder à Philippe Montanier aura une mission de taille la saison prochaine : parvenir, enfin, à faire monter l’ASSE en Ligue 1. Et cela dans un championnat de Ligue 2 très compétitif avec des clubs tels que Metz, Reims, Nantes ou encore le Red Star et Montpellier.

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C'est un fiasco perpétuel ce joueur…

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55 avec 40 % a m.u ça fait pas beaucoup....😬😬

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Et ça sans même avoir utilisé les 4 parisiens...

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Pourquoi c'est pas étonnant que ce soit Mbappe et Cherki qui montent au créneau ? 🤑🤑🤑

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Aulas détruisait la L1 en son temps en achetant a chaque mercato le moindre joueur entrain d'éclore en L1 pour empêcher L1 concurrence de se développer. Tapie tuait la L1 en achetant eux les matchs 🤣😂🤣 Quelle surprise l'argent permet de battre la concurrence... C'est le cas ailleurs en BPL ou avec le Real quand ils avaient fait les galactiques... Le PSG profite de son moment et comme ça n'est pas l'OL... C'est mal... Désolé mais c'est juste de la jalousie. Pas grave 🤩⭐⭐

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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