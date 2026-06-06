L'ASSE n'a plus d'entraîneur, c'est confirmé

Comme pressenti depuis quelques jours, Philippe Montanier va quitter l’ASSE. Le départ de l’entraîneur de 61 ans est acté selon L’Equipe et Saint-Etienne est déjà à la recherche de son successeur.

Le premier barrage a été remporté dans la douleur face à Rodez, mais le second en aller-retour face à Nice s’est soldé par une cuisante défaite (4-1). Une déception pour le club forézien, qui ne continuera pas l’aventure avec Philippe Montanier. L’Equipe confirme ce samedi midi que le départ du coach de 61 ans est acté. Les deux parties n’ont pas trouvé d’accord pour poursuivre l’aventure. L’AS Saint-Etienne sait depuis environ une semaine que l’histoire avec Philippe Montanier ne continuera pas et recherche par conséquent un nouvel entraîneur.

Départ acté à 100% pour Montanier

Pour l’heure, peu de pistes ont filtré. On sait simplement que le futur coach que Kilmer Sports choisira pour succéder à Philippe Montanier aura une mission de taille la saison prochaine : parvenir, enfin, à faire monter l’ASSE en Ligue 1. Et cela dans un championnat de Ligue 2 très compétitif avec des clubs tels que Metz, Reims, Nantes ou encore le Red Star et Montpellier.