Surprise à l’ASSE, un défenseur recruté sur le gong ?

OM : Un buteur algérien ciblé, Lorenzi fait le forcing

1) Personne ne lui a demandé de racheter L'OM on lui a pas mis le couteau sous la gorge pour quil rachete le club 2) Dans la vie quand tu entreprends quelque chose il faut assumer jusqu'au bout derrière !! 3)C 'est pas parceque il a mit X millions qu'il a le droit de détérioré une institution quitte a l'envoyer en Ligue 2 .. Celui qui n'est pas daccord avec ces 3 points est un malade mental