Surprise à l’ASSE, un défenseur recruté sur le gong ?

Surprise à l’ASSE, un défenseur recruté sur le gong ?

ASSE26 août , 17:30
parQuentin Mallet
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Alors qu'ils n'avaient pas forcément prévu de recruter au poste de latéral gauche en cette fin de mercato, les dirigeants de l'AS Saint-Etienne scrutent désormais le marché après le départ d'Ebenezer Annan en prêt au Rapid Bucarest.
Laissé sur la touche lors de la deuxième moitié de saison dernière, Ebenezer Annan voit sa carrière relancée par un prêt, le quatrième, déjà, de sa jeune carrière. Le latéral gauche de l'AS Saint-Etienne vient tout juste de s'engager au Rapid Bucarest, en première division roumaine, dans le cadre d'un prêt avec option d'achat.
Un départ qui oblige la direction stéphanoise à se pencher sur un nouveau recrutement dans son couloir pour éviter de se retrouver à court de solutions. Une situation qui survient assez tardivement, alors que seul l'arrivée d'un nouveau buteur en cas de départ de Lucas Stassin était attendue d'ici à la fin du mercato estival.

L'ASSE pense à un latéral gauche

Selon But, l'ASSE réfléchissait déjà à l'opportunité de recruter un nouvel arrière gauche. Le récent départ d'Ebenezer Annan vient donc accélérer les plans en cette fin de mercato. Toutefois, il reste à savoir ce que Ian Cathro préconise. L'entraîneur des Verts arrivé cet été et qui cartonne déjà tout avec 3 victoires lors des 3 premières journées de Ligue 2 aura sans aucun doute son mot à dire au sujet de son secteur défensif. Car ce dernier dispose de plusieurs défenseurs axiaux de formation qui sont capables d'évoluer au poste de latéral gauche, tout comme Kévin Pedro, formé à droite.
Il faut donc croire que ces derniers jours du mercato estival, qui s'annonçaient pourtant calmes, risquent d'être plus mouvementés que prévus. D'autant qu'il n'est pas impossible que Lucas Stassin plie bagages dans le même temps. De quoi donner un peu plus de sensation à ce mois d'août, déjà bien animé par les écrasantes victoires des Verts en Ligue 2.

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Derniers commentaires

OM : Un buteur algérien ciblé, Lorenzi fait le forcing

1) Personne ne lui a demandé de racheter L'OM on lui a pas mis le couteau sous la gorge pour quil rachete le club 2) Dans la vie quand tu entreprends quelque chose il faut assumer jusqu'au bout derrière !! 3)C 'est pas parceque il a mit X millions qu'il a le droit de détérioré une institution quitte a l'envoyer en Ligue 2 .. Celui qui n'est pas daccord avec ces 3 points est un malade mental

OL - Fenerbahçe : Les compos (21h sur Canal+)

ouai enfin, ça reste un match de foot avec son lot d'incertitudes et surtout faut qu'on reste dans le match quoi qu'il arrive (comme à l'aller où un certain défenseur n'aurait jamais du finir le match)

OL - Fenerbahçe : Les compos (21h sur Canal+)

Le footeux Lucide ou pas !! A 2 h de dire sa phrase fétiche ou pas 🤞

OL - Fenerbahçe : Les compos (21h sur Canal+)

Vous êtes confiant ou bien au vue de la composition

OM : Un buteur algérien ciblé, Lorenzi fait le forcing

Quand tu vois que le mec a mis plus de 600M dans un club de foot et qu'il est persona non grata à l'heure actuelle, ça fait mal quand même.

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