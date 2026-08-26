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Photo LOSC

Lille officialise le joli coup Dilane Bakwa

LOSC26 août , 14:37
parCorentin Facy
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Lille a officialisé ce mercredi la signature de Dilane Bakwa. L’ancien ailier de Strasbourg est prêté une saison par Nottingham Forest.
« Ailier polyvalent, capable d’évoluer à droite comme à gauche de l’attaque, Dilane est un joueur de percussion, doté d’un important potentiel athlétique, d’une forte capacité à répéter les efforts, ainsi que d’une bonne pointe de vitesse. Technique et capable d’éliminer ses adversaires, il se montre aussi altruiste par sa belle qualité de passes et sa bonne vision du jeu. Aujourd’hui âgé de 24 ans, Dilane retrouve la Ligue 1, un championnat dans lequel il a déjà brillé, tout en étant enrichi d’une expérience anglaise. Son profil s’avèrera précieux pour le LOSC et son effectif, avec qui il découvrira les joutes de la Champions League en 2026-2027. Bienvenue chez les Dogues, Dilane ! » écrit le club nordiste sur son site officiel.
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Derniers commentaires

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Je crois que tu n’as pas bien lu l'info..... c’est la direction et Genesio qui bloque pour qu’il reste à l’OM, McCourt lui veut vendre vendre vendre.... il veut rentrer dans son argent que Longoria semble avoir dépensé à outrance. On verra bien !!!

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Marseille qui va rejoindre les verts en D2. On l'avait pas vu venir celle là

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

C'est la petite moustache qui te fait cet effet ^^ Tu crois qu'il va faire danser le mambo avec cassage de reins en prime aux défenseurs anglais si il part ? :D

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Je sais pas vous mais a chaque fois que je vois Paixao, je pense a Lou Bega.

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Si il reste, mais qu'il était chaud pour partir et qu'il est bloqué par McCourt, ça risque de faire des dégâts dans sa tête (au moins au début).

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