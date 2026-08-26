Lille officialise le joli coup Dilane Bakwa

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Je crois que tu n’as pas bien lu l'info..... c’est la direction et Genesio qui bloque pour qu’il reste à l’OM, McCourt lui veut vendre vendre vendre.... il veut rentrer dans son argent que Longoria semble avoir dépensé à outrance. On verra bien !!!