Lille officialise le joli coup Dilane Bakwa

Je crois que tu n’as pas bien lu l'info..... c’est la direction et Genesio qui bloque pour qu’il reste à l’OM, McCourt lui veut vendre vendre vendre.... il veut rentrer dans son argent que Longoria semble avoir dépensé à outrance. On verra bien !!!
Marseille qui va rejoindre les verts en D2. On l'avait pas vu venir celle là
C'est la petite moustache qui te fait cet effet ^^ Tu crois qu'il va faire danser le mambo avec cassage de reins en prime aux défenseurs anglais si il part ? :D
Je sais pas vous mais a chaque fois que je vois Paixao, je pense a Lou Bega.
Si il reste, mais qu'il était chaud pour partir et qu'il est bloqué par McCourt, ça risque de faire des dégâts dans sa tête (au moins au début).
|Équipe
|Pts
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|V
|N
|D
|BP
|BC
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|0
|0
|4
|0
|4
|3
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|2
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|1
|0
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