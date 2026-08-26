PSG : La méthode Luis Enrique fait déjà bouillir le vestiaire

Luis Enrique n’a pas attendu longtemps pour marquer son autorité en ce début de saison 2026-2027. L’entraîneur du PSG n’a pas hésité à sortir Dembélé et Kvaratskhelia dès la mi-temps contre Rennes. Un choix controversé en interne.

Le Paris Saint-Germain ne s’attendait certainement pas à vivre une première journée aussi difficile pour entamer la saison 2026-2027 de Ligue 1 . Alors que les Parisiens devaient accueillir Rennes, ils ont finalement été contraints de se déplacer au Roazhon Park en raison de l’état impraticable de la pelouse du Parc des Princes. A la mi-temps, le PSG était mené 2-0 en Bretagne et Luis Enrique a frappé fort d’entrée pour faire réagir ses troupes, sortant Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia dès la mi-temps.

Une décision marquante qui a surpris le Ballon d’Or français, mis au repos cette semaine et qui ne disputera pas la 2e journée de Ligue 1 à Lille ce vendredi. Dans son édition du jour, L’Equipe explique que Dembélé « n'aurait pas compris la fermeté de son entraîneur aussi tôt dans la saison, après une simple première mi-temps manquée », sans pouvoir se racheter ou tenter de faire mieux en seconde mi-temps. Dembélé ne se voile pas la face selon nos confrères, qui affirment que le Français a conscience de ne pas encore être au niveau attendu sur le plan physique. Il a tout de même été surpris par l’exigence poussée à l’extrême de Luis Enrique.

« Dembélé a eu les mots d'un joueur déçu, qui avait la sensation de montrer son implication à Paris » raconte L’Equipe au sujet d’une discussion entre Luis Enrique et Dembélé après la rencontre, qui a finalement abouti sur la mise au repos de l’ancien Barcelonais pour la préparation du match contre Lille. En interne au PSG, on assure qu’il n’y a aucun problème entre l’entraîneur espagnol et son attaquant et que le staff veut au contraire prendre soin de ses joueurs, les mettant au repos si nécessaire même s’ils ne sont pas blessés afin qu’ils se ressourcent et retrouvent leur meilleur niveau.