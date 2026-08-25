Deux arrivées en huit jours, l’ASSE change d’avis

L'ASSE veut encore se montrer active cet été sur le marché des transferts. Une recrue au moins est encore attendue dans le Forez.

L' AS Saint-Étienne va plus que bien depuis le retour de la Ligue 2 . Trois matchs, trois victoires pour les hommes de Ian Cathro. Les Verts sont plus que jamais lancés vers leur objectif de retrouver l'élite en fin de saison, même si cet exercice sera encore long. C'est la raison pour laquelle la direction ne veut rien laisser au hasard. Une recrue au moins est encore attendue chez les Verts afin de compléter l'effectif de Ian Cathro.

L'ASSE n'a pas encore dit son dernier mot au mercato

Peuple Vert, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard ont pris la décision d'axer leur stratégie sur la venue d'un seul joueur d'ici la fin du Selon les informations de, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard ont pris la décision d'axer leur stratégie sur la venue d'un seul joueur d'ici la fin du mercato . Initialement, l'AS Saint-Etienne prévoyait plutôt le recrutement de deux nouveaux éléments. Dans le meilleur des cas, il s'agissait d'un latéral gauche et d'un avant-centre, au cas où Lucas Stassin pliait bagages.

À l'heure actuelle, les recherches sont actives pour un attaquant. Car le Belge est en négociations pour son départ, qui ne fait désormais plus beaucoup de doutes. Ces dernières heures, les profils d'Adriano Bertaccini (Anderlecht) et d'Andréas Hountondji (Burnley) ont notamment été cités dans la presse spécialisée. À noter que la signature d'Elyes Dhoui (Olympique de Béja) est elle bouclée depuis quelques heures. Le jeune joueur viendra dans un premier temps compléter le groupe de la réserve, avant de, pourquoi pas, prétendre à davantage de temps de jeu avec l'équipe professionnelle.

Si au moins une arrivée est donc espérée à l'AS Saint-Étienne, les départs devraient, eux, être plus nombreux. Mickaël Nadé, Ebenezer Annan, Aïmen Moueffek, Djylian N'Guessan ou encore Pierre Ekwah sont invités à se trouver une nouvelle écurie dans les plus brefs délais.