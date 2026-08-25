Cathro

Deux arrivées en huit jours, l’ASSE change d’avis

ASSE25 août , 10:00
parHadrien Rivayrand
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L'ASSE veut encore se montrer active cet été sur le marché des transferts. Une recrue au moins est encore attendue dans le Forez.
L'AS Saint-Étienne va plus que bien depuis le retour de la Ligue 2. Trois matchs, trois victoires pour les hommes de Ian Cathro. Les Verts sont plus que jamais lancés vers leur objectif de retrouver l'élite en fin de saison, même si cet exercice sera encore long. C'est la raison pour laquelle la direction ne veut rien laisser au hasard. Une recrue au moins est encore attendue chez les Verts afin de compléter l'effectif de Ian Cathro.

L'ASSE n'a pas encore dit son dernier mot au mercato 

Selon les informations de Peuple Vert, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard ont pris la décision d'axer leur stratégie sur la venue d'un seul joueur d'ici la fin du mercato. Initialement, l'AS Saint-Etienne prévoyait plutôt le recrutement de deux nouveaux éléments. Dans le meilleur des cas, il s'agissait d'un latéral gauche et d'un avant-centre, au cas où Lucas Stassin pliait bagages.
À l'heure actuelle, les recherches sont actives pour un attaquant. Car le Belge est en négociations pour son départ, qui ne fait désormais plus beaucoup de doutes. Ces dernières heures, les profils d'Adriano Bertaccini (Anderlecht) et d'Andréas Hountondji (Burnley) ont notamment été cités dans la presse spécialisée. À noter que la signature d'Elyes Dhoui (Olympique de Béja) est elle bouclée depuis quelques heures. Le jeune joueur viendra dans un premier temps compléter le groupe de la réserve, avant de, pourquoi pas, prétendre à davantage de temps de jeu avec l'équipe professionnelle.

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Si au moins une arrivée est donc espérée à l'AS Saint-Étienne, les départs devraient, eux, être plus nombreux. Mickaël Nadé, Ebenezer Annan, Aïmen Moueffek, Djylian N'Guessan ou encore Pierre Ekwah sont invités à se trouver une nouvelle écurie dans les plus brefs délais.
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Derniers commentaires

L'OL veut vendre Sulc ou Kluivert pour recruter un neuf

C'est pourtant ce qui est écrit juste en dessous : "l’entraîneur portugais souhaite faire venir un numéro neuf dans les derniers jours du mercato" "l’OL veut absolument un attaquant de surface au profil similaire à celui de Roman Yaremchuk, prêté dans la capitale des Gaules de janvier à mai dernier"

Son départ est acté, l'OL contacté en urgence

Certainement le mieux pour lui, qu'il nous revienne en pleine forme.

L'OL veut vendre Sulc ou Kluivert pour recruter un neuf

Arg, Ouedraogo a été pris pour palier un départ, et en l'état je préférais conserver Tagliafico histoire d'avoir un gars sûr défensivement parlant.

L'OL veut vendre Sulc ou Kluivert pour recruter un neuf

Dallinga ou Ajorque, ça me va.

Le PSG veut s'offrir le nouveau prodige lyonnais

@LeFoutreTranslucide Je te réponds vu que je suis le seul, il me semble, à avoir utiliser le terme "quota", mais j'ai l'impression que tu fais un mix dans ton commentaire. Ou alors j'ai rien compris ^^ Ce qui me faisait tiquer dans les réponses de Majin, c'est le fait que Kamara ou Diawara, et plus largement l'ensemble des titis du cru, étaient talentueux - et bien non - ... justifiant par les 4M payés pour Kamara, son "potentiel". Donc 2(titis) joueurs tout au plus, qui ont pu aller du PSG à l'OL sur plusieurs années, pas de quoi en faire une généralité. Diawara est venu libre, par ailleurs, à la fin de son contrat aspirant. Si talentueux et si convoité par son club formateur pour le conservé... La réalité de leur stratégie montre bien qu'ils préfèrent acheter des internationaux en sub 2 et 3 que de faire jouer leurs jeunes. C'est un choix calculé. Ca se comprend pour monter le curseur, de l'exigence de la performance au plus haut niveau, par une forte concurrence, mais faut pas se raconter de salades.

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