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Photo FC Porto

Rennes : Seko Fofana encore prêté à Porto (off)

Rennes26 août , 16:25
parCorentin Facy
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Le FC Porto a annoncé ce mercredi le prêt de Seko Fofana en provenance du Stade Rennais. L'international ivoirien de Rennes retrouve un club dans lequel il était déjà prêté en seconde partie de saison dernière.
« Seko Fofana est de nouveau prêté par Rennes. L’aventure du milieu ivoirien au FC Porto n’est pas terminée - en fait, elle ne fait que commencer. Après avoir intégré l’équipe sous les ordres de Francesco Farioli entre février et mai, le milieu de 31 ans revient au club cédé par le club français du Stade rennais jusqu’à la fin de la saison » explique le club portugais sur son site officiel ce mercredi.
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Derniers commentaires

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Pas le choix, Langoria/Benatia ont vidé les caisses alors que Rachid alertait en vain la direction depuis des années. Maintenant faut payer l’addition et vendre massivement !

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Info confirmée aussi par Fabrizio Romano. https://x.com/FabrizioRomano/status/2092579127433826324

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Je crois que tu n’as pas bien lu l'info..... c’est la direction et Genesio qui bloque pour qu’il reste à l’OM, McCourt lui veut vendre vendre vendre.... il veut rentrer dans son argent que Longoria semble avoir dépensé à outrance. On verra bien !!!

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Marseille qui va rejoindre les verts en D2. On l'avait pas vu venir celle là

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

C'est la petite moustache qui te fait cet effet ^^ Tu crois qu'il va faire danser le mambo avec cassage de reins en prime aux défenseurs anglais si il part ? :D

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