Rennes : Seko Fofana encore prêté à Porto (off)

Le FC Porto a annoncé ce mercredi le prêt de Seko Fofana en provenance du Stade Rennais. L'international ivoirien de Rennes retrouve un club dans lequel il était déjà prêté en seconde partie de saison dernière.

« Seko Fofana est de nouveau prêté par Rennes. L’aventure du milieu ivoirien au FC Porto n’est pas terminée - en fait, elle ne fait que commencer. Après avoir intégré l’équipe sous les ordres de Francesco Farioli entre février et mai, le milieu de 31 ans revient au club cédé par le club français du Stade rennais jusqu’à la fin de la saison » explique le club portugais sur son site officiel ce mercredi.