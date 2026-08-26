Liverpool oublie Mbaye avec Ismaïla Sarr

Liverpool oublie Mbaye avec Ismaïla Sarr

Premier League26 août , 16:30
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
En quête de plusieurs ailiers pour compléter son effectif d’ici la fin du mois d’août, Liverpool courtise toujours Bradley Barcola. Les Reds ont toutefois lâché l’affaire pour Ibrahim Mbaye et ciblent à présent Ismaïla Sarr.
Le mercato commence à partir dans tous les sens en Premier League et un club devrait se montrer particulièrement actif dans les prochains jours : Liverpool. Les Reds souhaitent recruter deux ailiers et ne parviennent pas à atteindre leur objectif pour le moment. Les discussions avec le PSG n’ont toujours pas abouti à un accord pour Bradley Barcola, bien que l’optimisme reste de rigueur dans les rangs anglais. En revanche, la piste Ibrahim Mbaye a été définitivement abandonnée.
Dans un premier temps, Liverpool a ciblé Yankuba Minteh de Brighton mais ce dossier n’a pas non plus abouti. C’est la raison pour laquelle le champion d’Angleterre 2025 a pris les devants pour recruter Ismaïla Sarr en provenance de Crystal Palace selon Fabrizio Romano. « Liverpool entame des discussions pour recruter Ismaila Sarr en tant que nouvel ailier » a publié le spécialiste du mercato sur son compte X avant de poursuivre.

Liverpool accélère sur Ismaïla Sarr

« Ce transfert fait suite à l'annulation de l'accord pour Minteh en raison des exigences de Brighton. Liverpool a soumis une proposition d'environ 50 millions de livres pour l'ailier sénégalais qui est partant pour le transfert. Crystal Palace a déjà rejeté deux offres de Galatasaray » nous apprend Fabrizio Romano. Reste maintenant à voir si Crystal Palace, après avoir résisté aux assauts turcs de Galatasaray, sera en mesure de retenir Ismaïla Sarr devant l’intérêt grandissant de Liverpool.
L’international sénégalais, vainqueur de la Conférence League avec les Eagles l’an passé, est forcément très chaud à l’idée de rejoindre les Reds, où il est question de compenser le départ de Mohamed Salah et celui potentiel à venir de Cody Gakpo. Les négociations entre Crystal Palace et Liverpool vont en tout cas se poursuivre dans les jours à venir, avec l’espoir du côté des Reds de rafler la mise d’ici au 1er septembre.

Lire aussi

PSG : Barcola s’impatiente, son transfert à Liverpool bloquePSG : Barcola s’impatiente, son transfert à Liverpool bloque
Articles Recommandés
Lom Passe A Lattaque Pour Karl Toko Ekambi
OM

L'OM passe à l'attaque pour Karl Toko Ekambi

Capture d’écran 2026-08-26 à 16.26.15
Rennes

Rennes : Seko Fofana encore prêté à Porto (off)

L'Equipe confirme son émission du soir
TV

TV : L'Equipe du Soir nouvelle formule subit une vague de critiques

Psg La Methode Luis Enrique Fait Deja Bouillir Le Vestiaire
PSG

PSG : La méthode Luis Enrique fait déjà bouillir le vestiaire

Fil Info

26 août , 17:00
L'OM passe à l'attaque pour Karl Toko Ekambi
26 août , 16:25
Rennes : Seko Fofana encore prêté à Porto (off)
26 août , 16:00
TV : L'Equipe du Soir nouvelle formule subit une vague de critiques
26 août , 15:30
PSG : La méthode Luis Enrique fait déjà bouillir le vestiaire
26 août , 15:00
Le Groupama Stadium inaccessible, l'OL fait une annonce
26 août , 14:37
Lille officialise le joli coup Dilane Bakwa
26 août , 14:30
OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !
26 août , 14:00
ASSE : Accord trouvé, Ekwah retrouve la Ligue 1
26 août , 13:40
L’OM tremble, Gouiri a deux offres XXL

Derniers commentaires

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Pas le choix, Langoria/Benatia ont vidé les caisses alors que Rachid alertait en vain la direction depuis des années. Maintenant faut payer l’addition et vendre massivement !

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Info confirmée aussi par Fabrizio Romano. https://x.com/FabrizioRomano/status/2092579127433826324

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Je crois que tu n’as pas bien lu l'info..... c’est la direction et Genesio qui bloque pour qu’il reste à l’OM, McCourt lui veut vendre vendre vendre.... il veut rentrer dans son argent que Longoria semble avoir dépensé à outrance. On verra bien !!!

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Marseille qui va rejoindre les verts en D2. On l'avait pas vu venir celle là

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

C'est la petite moustache qui te fait cet effet ^^ Tu crois qu'il va faire danser le mambo avec cassage de reins en prime aux défenseurs anglais si il part ? :D

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
31100404
2Lens logo
Lens
31100523
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
31100202
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
31100202
5Monaco logo
Monaco
31100101
6Brest logo
Brest
11010220
7Le Mans logo
Le Mans
11010220
8Rennes logo
Rennes
11010220
9Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
11010220
10Lorient logo
Lorient
11010000
11Nice logo
Nice
11010000
12Paris logo
Paris
11010000
13Troyes logo
Troyes
11010000
14Le Havre logo
Le Havre
0100101-1
15Toulouse logo
Toulouse
0100102-2
16Angers SCO logo
Angers SCO
0100102-2
17Auxerre logo
Auxerre
0100125-3
18Strasbourg logo
Strasbourg
0100104-4

Loading