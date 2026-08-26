Liverpool oublie Mbaye avec Ismaïla Sarr

En quête de plusieurs ailiers pour compléter son effectif d’ici la fin du mois d’août, Liverpool courtise toujours Bradley Barcola. Les Reds ont toutefois lâché l’affaire pour Ibrahim Mbaye et ciblent à présent Ismaïla Sarr.

Le mercato commence à partir dans tous les sens en Premier League et un club devrait se montrer particulièrement actif dans les prochains jours : Liverpool. Les Reds souhaitent recruter deux ailiers et ne parviennent pas à atteindre leur objectif pour le moment. Les discussions avec le PSG n’ont toujours pas abouti à un accord pour Bradley Barcola, bien que l’optimisme reste de rigueur dans les rangs anglais. En revanche, la piste Ibrahim Mbaye a été définitivement abandonnée.

Dans un premier temps, Liverpool a ciblé Yankuba Minteh de Brighton mais ce dossier n’a pas non plus abouti. C’est la raison pour laquelle le champion d’Angleterre 2025 a pris les devants pour recruter Ismaïla Sarr en provenance de Crystal Palace selon Fabrizio Romano. « Liverpool entame des discussions pour recruter Ismaila Sarr en tant que nouvel ailier » a publié le spécialiste du mercato sur son compte X avant de poursuivre.

Liverpool accélère sur Ismaïla Sarr

« Ce transfert fait suite à l'annulation de l'accord pour Minteh en raison des exigences de Brighton. Liverpool a soumis une proposition d'environ 50 millions de livres pour l'ailier sénégalais qui est partant pour le transfert. Crystal Palace a déjà rejeté deux offres de Galatasaray » nous apprend Fabrizio Romano. Reste maintenant à voir si Crystal Palace, après avoir résisté aux assauts turcs de Galatasaray, sera en mesure de retenir Ismaïla Sarr devant l’intérêt grandissant de Liverpool.

L’international sénégalais, vainqueur de la Conférence League avec les Eagles l’an passé, est forcément très chaud à l’idée de rejoindre les Reds, où il est question de compenser le départ de Mohamed Salah et celui potentiel à venir de Cody Gakpo. Les négociations entre Crystal Palace et Liverpool vont en tout cas se poursuivre dans les jours à venir, avec l’espoir du côté des Reds de rafler la mise d’ici au 1er septembre.