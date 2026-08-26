L'OM passe à l'attaque pour Karl Toko Ekambi

L'OM passe à l'attaque pour Karl Toko Ekambi

OM26 août , 17:00
parCorentin Facy
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Dépouillé durant ce mercato estival et confronté aux départs de Greenwood, Aubameyang et bientôt Paixao, l’OM explore la piste menant à Karl Toko Ekambi, actuellement libre de tout contrat.
Le mercato de l’OM s’active et pas dans le sens espéré par les supporters de l’Olympique de Marseille. Un accord est tout proche d’être trouvé entre le club phocéen et Sunderland pour le transfert d’Igor Paixao contre seulement 35 millions d’euros bonus compris. Une vente exigée par Frank McCourt qui place Grégory Lorenzi et Bruno Genesio en grande difficulté, avec un secteur offensif déjà décimé par les départs plus tôt dans l’été de Traoré, Aubameyang et Greenwood. Pour compenser toutes ces pertes, l’OM doit se montrer très malin avec des finances dans le rouge et un actionnaire qui refuse de financer les arrivées.
C’est ainsi que selon Foot Mercato, la direction sportive du club explore actuellement la faisabilité d’une signature de Karl Toko Ekambi. L’international camerounais de 33 ans (61 sélections, 14 buts) est libre depuis son départ d’Al-Arabi. Passé par Rennes, Lyon ou encore Villarreal et Angers, il pourrait permettre à Bruno Genesio de compter sur un joueur offensif polyvalent, capable d’évoluer sur un côté comme en pointe.

L'OM a pris contact avec Toko Ekambi

« Karl Toko Ekambi est une option pour renforcer l'attaque de l'OM. Des discussions ont été entamées avec ses agents. L’OM doit d’abord attendre certains départs avant d’aller plus loin dans ce dossier » écrit sur X le journaliste Santi Aouna. Une piste qui, au vu des premières réactions, ne fait pas rêver les supporters olympiens, excédés par le départ quasiment acté d’Igor Paixao et achevés par l’intérêt de leur club pour Karl Toko Ekambi. Deux deals qui, s’ils se concrétisaient, situeraient les nouvelles ambitions d’un OM qui sera plus que jamais dépendant d’un tour de magie de Bruno Genesio pour jouer le top 5 en Ligue 1.
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Derniers commentaires

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Info confirmée aussi par Fabrizio Romano. https://x.com/FabrizioRomano/status/2092579127433826324

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Je crois que tu n’as pas bien lu l'info..... c’est la direction et Genesio qui bloque pour qu’il reste à l’OM, McCourt lui veut vendre vendre vendre.... il veut rentrer dans son argent que Longoria semble avoir dépensé à outrance. On verra bien !!!

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Marseille qui va rejoindre les verts en D2. On l'avait pas vu venir celle là

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

C'est la petite moustache qui te fait cet effet ^^ Tu crois qu'il va faire danser le mambo avec cassage de reins en prime aux défenseurs anglais si il part ? :D

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Je sais pas vous mais a chaque fois que je vois Paixao, je pense a Lou Bega.

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