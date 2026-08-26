L'OM passe à l'attaque pour Karl Toko Ekambi

Dépouillé durant ce mercato estival et confronté aux départs de Greenwood, Aubameyang et bientôt Paixao, l’OM explore la piste menant à Karl Toko Ekambi, actuellement libre de tout contrat.

Le mercato de l’OM s’active et pas dans le sens espéré par les supporters de l’Olympique de Marseille. Un accord est tout proche d’être trouvé entre le club phocéen et Sunderland pour le transfert d’Igor Paixao contre seulement 35 millions d’euros bonus compris. Une vente exigée par Frank McCourt qui place Grégory Lorenzi et Bruno Genesio en grande difficulté, avec un secteur offensif déjà décimé par les départs plus tôt dans l’été de Traoré, Aubameyang et Greenwood. Pour compenser toutes ces pertes, l’OM doit se montrer très malin avec des finances dans le rouge et un actionnaire qui refuse de financer les arrivées.

C’est ainsi que selon Foot Mercato, la direction sportive du club explore actuellement la faisabilité d’une signature de Karl Toko Ekambi. L’international camerounais de 33 ans (61 sélections, 14 buts) est libre depuis son départ d’Al-Arabi. Passé par Rennes, Lyon ou encore Villarreal et Angers, il pourrait permettre à Bruno Genesio de compter sur un joueur offensif polyvalent, capable d’évoluer sur un côté comme en pointe.

L'OM a pris contact avec Toko Ekambi