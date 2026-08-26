Le Groupama Stadium inaccessible, l'OL fait une annonce

Le 11 août dernier, les supporters de l’OL ont vécu une belle soirée européenne au Groupama Stadium avec la victoire 3-0 contre Prague. En revanche, il avait été très difficile d’accéder au stade, avec une galère sans nom pour se garer.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais retiennent leur souffle et attendent 21 heures avec impatience. Une semaine après son match aller réussi en Turquie (1-1), l’équipe de Paulo Fonseca reçoit Fenerbahçe en barrage retour de Ligue des Champions . Plus de 50.000 supporters lyonnais sont attendus pour l’occasion et auront la mission de faire vibrer l’enceinte de l’OL. 15 jours après le beau succès contre le Sparta Prague lors du troisième tour préliminaire, les supporters lyonnais ne demandent qu’à s’enflammer.

Ils espèrent aussi pouvoir accéder plus facilement au Groupama Stadium comme le relaie Le Progrès dans son édition du jour. Le quotidien régional explique que face à Prague, le parking relais d’Eurexpo était fermé et celui des Panettes a vite été saturé. Cela avait provoqué un bazar géant pour se garer et les fans de l’OL l’avaient mal vécu, d’autant que les parkings relais sont maintenant payants (12,50 euros par véhicule). Bonne nouvelle : il devrait y avoir moins de difficultés pour se garer ce mercredi face aux Turcs selon Le Progrès.

« Le parking géant d’Eurexpo à Chassieu sera ouvert, offrant une possibilité supplémentaire aux spectateurs » détaillent nos confrères. L’OL donne par ailleurs une astuce pour éviter les difficultés de stationnement et réduire les bouchons. « Les gens doivent impérativement utiliser les trois voies d’accès qui mènent au parking et pas une seule, celle de droite, comme cela a été le cas pour le match face à Prague » conseille le club rhodanien au sujet du parking des Panettes.

Des conseils à appliquer pour passer une bonne soirée de bout en bout, en espérant pour les supporters lyonnais qu’ils accèderont plus facilement à l’enceinte des Gones avant de voir une potentielle qualification pour la Ligue des Champions, moment tant attendu par toute une ville.