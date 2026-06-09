Stassin ICONSPORT_365936_0232

Stassin quitte l'ASSE, son agent fait un miracle

ASSE09 juin , 18:00
parCorentin Facy
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Malgré une saison en dents de scie avec l’ASSE, Lucas Stassin dispose d’intérêts de très gros clubs européens au mercato. L’agent du Belge négocie avec le FC Porto et espère convaincre Saint-Etienne de le vendre.
Homme fort de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1 lors de la saison 2024-2025, Lucas Stassin devait être l’attaquant qui allait permettre aux Verts de remonter dans l’élite dès la saison prochaine. Irrégulier lors de la première partie du championnat en Ligue 2, l’international belge a finalement réalisé un exercice 2025-2026 en dents de scie malgré un total convaincant avec 11 buts et 8 passes décisives. Même s’il a alterné le bon et le moins bon, l’ancien joueur de Westerlo est toujours suivi par de très gros clubs européens.
La preuve, le média belge Nieuwsblad révèle que l’agent de Lucas Stassin est actuellement en discussions avec le FC Porto. Le représentant de l’attaquant stéphanois était d’ailleurs au Portugal ces derniers jours afin d’avancer sur ce dossier avec l’espoir de conclure le départ de Lucas Stassin vers le club présidé par André Villas-Boas. Nos confrères belges précisent un point important : il n’y a pour l’instant aucun accord entre le clan Stassin et le FC Porto.
L. Stassin

L. Stassin

BelgiumBelgique Âge 21 Attaquant

Ligue 2

2025/2026
Matchs32
Buts11
Passes décisives7
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1 Play-offs

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
L’intérêt est toutefois réciproque, ce qui laisse penser que les deux parties risquent de s’entendre assez vite. Le plus difficile dans cette histoire sera une fois de plus de convaincre l’AS Saint-Etienne de lâcher son joyau de 21 ans. L’été dernier, Lucas Stassin croulait sous les propositions mais le club forézien n’a jamais ouvert la porte à un départ. La situation sera peut-être différente cette fois puisque l’attaquant vedette des Verts n’a plus que deux ans de contrat (juin 2028).
Si l’ASSE ne veut pas passer à côté d’une très grosse vente, c’est certainement cet été qu’il faut accepter un départ du buteur belge. Reste maintenant à voir quelle somme le FC Porto, récent vainqueur du championnat portugais et qualifié pour la Ligue des Champions, sera prêt à mettre sur la table pour un joueur valorisé aux alentours des 15 millions d’euros.
Articles Recommandés
ICONSPORT_364024_0387
OM

L’OM victime d’un choix historique de l’UEFA ?

ICONSPORT_367707_0426
Equipe de France

TV : France féminine - Irlande, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

ICONSPORT_363739_0036
OL

OL : De Zerbi, son choix à 30 ME qui crucifie Lyon

Dujeux ICONSPORT_366059_0021
Lorient

Lorient officialise l’arrivée d’Alexandre Dujeux

Fil Info

09 juin , 19:10
L’OM victime d’un choix historique de l’UEFA ?
09 juin , 18:50
TV : France féminine - Irlande, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
09 juin , 18:30
OL : De Zerbi, son choix à 30 ME qui crucifie Lyon
09 juin , 18:19
Lorient officialise l’arrivée d’Alexandre Dujeux
09 juin , 17:30
Lorenzi volé à Nice, l'OM condamné à payer cher
09 juin , 17:00
PSG : Le prix de Kang-in Lee tombe, c'est ridicule
09 juin , 16:40
L'OL négocie une vente mystère avant la DNCG
09 juin , 16:20
Nice : Le rachat du club est imminent
09 juin , 16:02
Lens : Crystal Palace paie 5 ME et s'offre Pierre Sage

Derniers commentaires

L’OM victime d’un choix historique de l’UEFA ?

Qui sait, ils pourront encore dire « à jamais les premiers » 🤣

Lorenzi volé à Nice, l'OM condamné à payer cher

Tu crois qu’on aime tes bouffeurs de rosette ? Va t’occupe de textor plutôt que te passer ton temps sur les post sur l’OM

OL : De Zerbi, son choix à 30 ME qui crucifie Lyon

La LDC ? Ok 😂

Stassin quitte l'ASSE, son agent fait un miracle

Et dire que ça fait 2 ans que je dis que l’OM aurait dû recruter stassin , très jeune mais très gros potentiel et marge de progression et le fc porto l’a bien compris

Lorenzi volé à Nice, l'OM condamné à payer cher

Lorenzi a sérieusement écorné son image tout comme Richard. C'est là où on voit que Richard ne connait pas le foot, c'est un petit monde et ce qui pouvait passer chez Orange ne passe pas dans le foot. C'est fou de se planter dès le départ... Ils auraient pu trouver un arrangement avec Nice à l'abri des regards mais il a voulu la jouer cow boy, résultat ça le suit depuis plusieurs semaines. Que vont valoir leurs paroles... Image déplorable alors que tu voulais partir d'une page blanche tu as déjà une tâche en plein milieu 😅

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading