Stassin quitte l'ASSE, son agent fait un miracle

Malgré une saison en dents de scie avec l’ASSE, Lucas Stassin dispose d’intérêts de très gros clubs européens au mercato. L’agent du Belge négocie avec le FC Porto et espère convaincre Saint-Etienne de le vendre.

Homme fort de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1 lors de la saison 2024-2025, Lucas Stassin devait être l’attaquant qui allait permettre aux Verts de remonter dans l’élite dès la saison prochaine. Irrégulier lors de la première partie du championnat en Ligue 2 , l’international belge a finalement réalisé un exercice 2025-2026 en dents de scie malgré un total convaincant avec 11 buts et 8 passes décisives. Même s’il a alterné le bon et le moins bon, l’ancien joueur de Westerlo est toujours suivi par de très gros clubs européens.

La preuve, le média belge Nieuwsblad révèle que l’agent de Lucas Stassin est actuellement en discussions avec le FC Porto. Le représentant de l’attaquant stéphanois était d’ailleurs au Portugal ces derniers jours afin d’avancer sur ce dossier avec l’espoir de conclure le départ de Lucas Stassin vers le club présidé par André Villas-Boas. Nos confrères belges précisent un point important : il n’y a pour l’instant aucun accord entre le clan Stassin et le FC Porto.

L. Stassin Belgique • Âge 21 • Attaquant Ligue 2 2025/2026 Matchs 32 Buts 11 Passes décisives 7 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coupe de France 2025/2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Play-offs 2025/2026 Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International 2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

L’intérêt est toutefois réciproque, ce qui laisse penser que les deux parties risquent de s’entendre assez vite. Le plus difficile dans cette histoire sera une fois de plus de convaincre l’AS Saint-Etienne de lâcher son joyau de 21 ans. L’été dernier, Lucas Stassin croulait sous les propositions mais le club forézien n’a jamais ouvert la porte à un départ. La situation sera peut-être différente cette fois puisque l’attaquant vedette des Verts n’a plus que deux ans de contrat (juin 2028).

Si l’ASSE ne veut pas passer à côté d’une très grosse vente, c’est certainement cet été qu’il faut accepter un départ du buteur belge. Reste maintenant à voir quelle somme le FC Porto, récent vainqueur du championnat portugais et qualifié pour la Ligue des Champions, sera prêt à mettre sur la table pour un joueur valorisé aux alentours des 15 millions d’euros.