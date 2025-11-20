ICONSPORT_276930_0008

Stassin confirme son envie de fuir l'ASSE

ASSE20 nov. , 14:00
parCorentin Facy
Le clan Lucas Stassin n’a pas été tendre avec l’AS Saint-Etienne dans une émission belge. Des propos qui confirment que le joueur de 20 ans souhaite toujours quitter l’ASSE.
L’été de Lucas Stassin a été agité. Durant tout le mercato, le buteur belge des Verts a espéré un départ de Saint-Etienne afin de ne pas évoluer en Ligue 2 lors de la saison 2025-2026. Des clubs allemands, anglais et espagnols se sont intéressés à son profil au même titre que Lille ou encore le Paris FC en France. De grosses offres, supérieures à 25 millions d’euros, sont même arrivées sur le bureau des dirigeants de l’ASSE mais ces derniers ont refusé de vendre leur meilleur joueur. Une position qui passe mal chez l’entourage de Lucas Stassin comme l’a confié son père à l’émission belge « En Off ».

« Malheureusement, il n'y a pas une grosse infrastructure. C’est encore assez vétuste. Ils n’ont pas les machines dernier cri. Ils n'ont pas de piscine alors qu'avec ce genre de blessure, la piscine c'est le premier truc à avoir pour commencer à travailler sans avoir de choc » a notamment lancé son père, rabaissant le club évoluant en Ligue 2. Des propos qui confirment que le joueur et son entourage veulent toujours partir au plus vite selon Béranger Tournier, journaliste pour RMC.
« Je me demande vraiment pourquoi l’entourage a fait ça. Tous ces entourages doivent comprendre que ça cause énormément de tort aux joueurs. Les clubs regardent tout. Les clubs écoutent tout. Je pense sincèrement que ce que fait Stéphane Stassin, ce n’est vraiment pas bon pour son fils. On sait très bien comment ça fonctionne dans le foot, au niveau de la communication » a d’abord lancé notre confrère pour Peuple Vert avant de poursuivre.
« Quand il est resté, on était super contents. Et finalement, on comprend que le mec n’est pas content d’être là. Son entourage le fait comprendre. Et au bout d’un moment, c’est chiant, vraiment chiant. Peut-être que c’est un détail, mais dans les images du vestiaire la semaine dernière, après la victoire contre Troyes... Alors que les mecs font le cri de guerre… Stassin est déjà douché, déjà savonné, en train de se laver. Et quand je lis l’interview de Stéphane Stassin, ça me conforte dans l’idée que sont entourage fait tout pour qu’il parte » analyse Béranger Tournier, pour qui il est clair que Lucas Stassin veut partir de l’ASSE au plus vite. La question est maintenant de savoir si une solution sera trouvée en janvier ou si Saint-Etienne, comme l’été dernier, s’opposera fermement au départ de son meilleur buteur alors que les Verts visent toujours une montée en Ligue 1 à la fin de la saison.
Derniers commentaires

Sacha Boey offert à l’OM !

Prendre un joueur remplaçant en ldc dans un des plus grands clubs d'Europe, qui vous a mis une fessée lors du dernier match de ldc, c'est faire les poubelles? Toujours aussi expert dans tes jugements 🤡 Du même niveau que tes "analyses" des décisions arbitrales.😂

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

la finale de Libertadores promet pourtant un beau choc entre Flamengo et Palmeiras

L’OL a un atout secret au mercato

Et oui, toujours des incohérences. C'est le problème de vouloir transmettre des informations factuelles (on a encore un peu de marge de manoeuvre sur le prochain mercato, car on n'a pas tout dépensé du précédent), tout en conservant une ligne directrice anxiogène où il faut créer de la peur pour susciter des réactions.

L’OL a un atout secret au mercato

C'est pas inattendu, cela a déjà été expliqué en détails par notre DG après la fenêtre de clôture du dernier mercato. Tous les autres articles sur le sujet étaient basés sur du vent, pour faire du clic.

L'OM abandonne la Ligue des champions, c'est un ordre

Oui comme les lyonnais qui ont jeté l'Europa , persuadés de nous taper le we avec leur grosse équipe fraiche face à notre B 😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

