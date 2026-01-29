Son entraineur en Australie, l'ASSE conserve Horneland

A l'approche de la réception de Boulogne-sur-Mer en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne a décidé de maintenir Eirik Horneland sur le banc malgré son départ attendu. En cause, le fait que Philippe Montanier, son remplaçant attitré, soit actuellement en vacances… en Australie.

Malgré la descente en Ligue 2 en fin de saison dernière, la direction de Saint-Etienne avait pris la décision de maintenir Eirik Horneland à son poste, considérant qu'il restait l'entraineur idéal pour faire franchir un cap aux Verts. Quelques mois plus tard, force est de constater que la stratégie du Norvégien n'a pas du tout été payante, alors que le club forézien occupe actuellement la 5e place du championnat.

Le risque de ne pas monter directement à l'issue de la saison étant trop grand, les investisseurs canadiens ont finalement tranché en la faveur d'un changement d'entraineur. Malgré tout, c'est bien Eirik Horneland qui sera sur le banc des Verts à Geoffroy-Guichard samedi prochain pour la réception de Boulogne.

L'ASSE attend son entraineur en Australie

Priorité de la direction stéphanoise devant Franck Haise, Will Still ou Wilfried Nancy, Philippe Montanier a donné son accord pour remplacer Eirik Horneland. Pour l'annonce, le timing est toutefois très serré. Selon les informations de L'Equipe, l'ancien coach de Toulouse, libre depuis la fin de la saison 2022-2023, s'offre actuellement un tour du monde et serait en ce moment même en vacances en Australie. La temporalité oblige donc Ivan Gazidis, le président de l'ASSE, à ne prendre aucune mesure concrète avant la réception de Boulogne.