Eirik Horneland - AS Saint-Etienne

Son entraineur en Australie, l'ASSE conserve Horneland

ASSE29 janv. , 21:00
parQuentin Mallet
0
A l'approche de la réception de Boulogne-sur-Mer en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne a décidé de maintenir Eirik Horneland sur le banc malgré son départ attendu. En cause, le fait que Philippe Montanier, son remplaçant attitré, soit actuellement en vacances… en Australie.
Malgré la descente en Ligue 2 en fin de saison dernière, la direction de Saint-Etienne avait pris la décision de maintenir Eirik Horneland à son poste, considérant qu'il restait l'entraineur idéal pour faire franchir un cap aux Verts. Quelques mois plus tard, force est de constater que la stratégie du Norvégien n'a pas du tout été payante, alors que le club forézien occupe actuellement la 5e place du championnat.
Le risque de ne pas monter directement à l'issue de la saison étant trop grand, les investisseurs canadiens ont finalement tranché en la faveur d'un changement d'entraineur. Malgré tout, c'est bien Eirik Horneland qui sera sur le banc des Verts à Geoffroy-Guichard samedi prochain pour la réception de Boulogne.

L'ASSE attend son entraineur en Australie

Priorité de la direction stéphanoise devant Franck Haise, Will Still ou Wilfried Nancy, Philippe Montanier a donné son accord pour remplacer Eirik Horneland. Pour l'annonce, le timing est toutefois très serré. Selon les informations de L'Equipe, l'ancien coach de Toulouse, libre depuis la fin de la saison 2022-2023, s'offre actuellement un tour du monde et serait en ce moment même en vacances en Australie. La temporalité oblige donc Ivan Gazidis, le président de l'ASSE, à ne prendre aucune mesure concrète avant la réception de Boulogne.
Pour l'heure, Eirik Horneland doit continuer à exercer ses fonctions jusqu'à cette rencontre de Ligue 2, sa dernière à la tête de l'équipe première stéphanoise. Fortement apprécié en interne, le Norvégien bénéficiera d'une dernière soirée dans le Chaudron avant de changer d'air pour de bon. En attendant, seul le résultat de ce match dira si la direction a bien fait de ne pas placer un intérimaire pour cette soirée.
0
Derniers commentaires

EL : La jeunesse au pouvoir, l’OL termine premier !

Et je m'inquiètes, pas de message de Dijaya et de REds13.... Ils ont été débouché le vieux port de la Sardine avec leurs larmes ?

EL : La jeunesse au pouvoir, l’OL termine premier !

Ils nous ont fait plaisir ce soir. Merci les gones. Maintenant Lille !

EL : La jeunesse au pouvoir, l’OL termine premier !

Qui a dit que le centre de formation de l'Olympique Lyonnais ne fonctionnait plus ??? ^^

OL - PAOK Salonique : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

Bordel c'est quand même quelque chose l'OL et son centre de formation en coupe d'Europe...

OL - PAOK Salonique : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

Et bé voila !! Et on finit premier.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

