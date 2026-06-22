Sohaib Nair d'accord pour l'ASSE

ASSE : Le défenseur tant attendu donne son accord aux Verts

ASSE22 juin , 9:20
parClaude Dautel
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Le mercato de l'ASSE est encore calme, mais à priori les dirigeants stéphanois devraient rapidement pouvoir officialiser la signature d'un défenseur. Ce dernier aurait en effet donné son accord aux Verts.
Déjà évoquée la semaine passée par la presse bretonne, la rumeur qui envoie Sohaib Naïr à l'AS Saint-Étienne prend du volume. En effet, convoité par l'ASSE, et à un an de la fin de son contrat avec l'En Avant Guingamp, le défenseur de 24 ans aurait donné son feu vert pour que les dirigeants stéphanois négocient avec leurs homologues bretons. Sohaib Naïr est emballé à l'idée de rejoindre les Verts et d'essayer d'apporter sa pierre à l'édifice afin de faire remonter Saint-Etienne en Ligue 1. Selon le site Peuple-Vert, il semble probable que le joueur guingampais soit le premier renfort du mercato stéphanois. Le site spécialisé précise que Guingamp n'a pas vraiment de marge de manœuvre dans ce dossier dans la mesure où Naïr pourra partir libre dans un an et qui l'EAG veut prendre une indemnité de transfert, c'est maintenant ou jamais.

L'ASSE tient un premier renfort défensif

Une fois que la signature de Sohaib Naïr sera officialisée, le mercato défensif de l'AS Saint-Etienne ne sera pas terminé. Les Verts veulent en effet renforcer ce secteur, parfois défaillant la saison passée, ce qui est rédhibitoire pour une formation qui vise l'accession en Ligue 1. L'idée serait de quasiment doubler chaque poste afin de permettre au nouvel entraîneur stéphanois, Ian Cathro, d'avoir un choix assez large pour ne pas avoir à bricoler la saison prochaine. Avant cela, l'ASSE doit donc trouver un accord financier avec Guingamp, sachant que selon Transfermarkt, Sohaib Naïr est tout de même valorisé à 2 millions d'euros. Pour d'autres clubs de Ligue 2 que Saint-Étienne, cela serait rédhibitoire, mais Larry Tanenbaum s'y est engagé, il donnera une nouvelle fois les moyens qu'il faut à l'ASSE pour revenir en Ligue 1 dès la saison prochaine. A moins de deux semaines de la reprise de l'entraînement, les Verts vont rapidement devoir se mettre en ordre de bataille.
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ah l insulte. la reponse des grands penseurs ou des petites couilles cachés derriere leur ecran, au fond de leur chambre d HLM. kassos

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mais on le sait, les minorité sont tjs les plus virulante...comme pour justifier leur connerie plus fort que tout le monde... Cette pauvre conne est nulle et ouaih elle merite de se faire virer, ca aurait été un homme, il le serais deja !

Doku gate : L’Equipe lâche France Pierron

la liberté d'expression ? elle est a la TV abruti, y a un minimum de tact a avoir t'es au courant ? Daniel Bravo qui a faillit se faire lourder parce qu'il faisait "une blague" ca te parle ? t'es au courant de la société d'aujourd'hui ou l'on peut plus rien dire ? Il suffit de voir le nombre de gens choqué par une telle prise de parole et l'enorme minorité qui trouve pas pas grave, comme toi....ca veut tout dire...

Le PSG propose Barcola dans un échange très surprenant

C'est une blague , ce mec est nul ....

TV : France Pierron finalement débarquée par L'Equipe

Cette France ( les 2 ) ? Suis pas daccord avec ses propos mais on est en URSS ou QUOI ???

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