ASSE : Le défenseur tant attendu donne son accord aux Verts

Le mercato de l'ASSE est encore calme, mais à priori les dirigeants stéphanois devraient rapidement pouvoir officialiser la signature d'un défenseur. Ce dernier aurait en effet donné son accord aux Verts.

Déjà évoquée la semaine passée par la presse bretonne, la rumeur qui envoie Sohaib Naïr à l'AS Saint-Étienne prend du volume. En effet, convoité par l'ASSE, et à un an de la fin de son contrat avec l'En Avant Guingamp, le défenseur de 24 ans aurait donné son feu vert pour que les dirigeants stéphanois négocient avec leurs homologues bretons. Sohaib Naïr est emballé à l'idée de rejoindre les Verts et d'essayer d'apporter sa pierre à l'édifice afin de faire remonter Saint-Etienne en Ligue 1. Selon le site Peuple-Vert, il semble probable que le joueur guingampais soit le premier renfort du mercato stéphanois. Le site spécialisé précise que Guingamp n'a pas vraiment de marge de manœuvre dans ce dossier dans la mesure où Naïr pourra partir libre dans un an et qui l'EAG veut prendre une indemnité de transfert, c'est maintenant ou jamais.

L'ASSE tient un premier renfort défensif