L2 : Guingamp climatise l'ASSE dans son Chaudron

Impeccable !! La première place retrouvée.
Victoire tranquille mais on risque de reperdre des joueurs.....ca va devenir difficile j espere que la trêve va pas nous crever les survivants
Je l'avais pas vu pff
Vraiment top que Lucho donne du temps à ces titis, tout le monde est gagnant ça soulage les cadres et leur permet de se frotter un peu au monde pro
Pour ça on ne change pas nos habitudes 😀
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
[⚽️ VIDÉO BUT] 🇫🇷 #ASSEEAG 💥 Guingamp fait le break contre Saint-Etienne grâce à Tanguy Ahile ! 😡 Maxime Bernauer pète les plombs et se fait expulser après un très mauvais geste ! beinsports.com/fr-fr/football…