L2 : Guingamp climatise l'ASSE dans son Chaudron

Ligue 227 sept. , 21:58
parMehdi Lunay
8e journée de Ligue 2 :
Stade Geoffroy-Guichard
ASSE-Guingamp 2-3
Buts : Louiserre (44e csc), Nadé (90e+2) pour Saint-Etienne ; Hemia (29e), Niandu (67e), Ahile (81e) pour Guingamp
Exclusion : Bernauer (81e) pour l'ASSE

27 septembre 2025 à 20:00
Saint-Étienne
Louiserre44'(og)Nade90'
2
3
Guingamp
Hemia29'Nlandu67'Ahile81'
0
