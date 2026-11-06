Séville ou Saint-Etienne, Lucas Stassin est méchant

Parti de Saint-Etienne en prêt à Séville, Lucas Stassin a fait le point sur sa situation après un début de saison timoré.

Grosse recrue de l’AS Saint-Etienne en 2024, Lucas Stassin semblait destiné à être l’avant-centre capable d’amener les Verts dans une nouvelle dimension. Mais entre la relégation, des pépins physiques, et son mal-être en Ligue 2 , l’attaquant belge a progressivement disparu de la circulation. Il a même manqué la Coupe du monde l’été dernier, et n’en veut pas à Rudi Garcia pour cela.

« C’était frustrant mais, avec Saint-Etienne, j’évoluais en Ligue 2. Je n’avais donc pas grand-chose à revendiquer par rapport à mes concurrents », a reconnu Lucas Stassin dans un entretien pour Le Soir, confirmant ainsi qu’il n’avait pas eu la volonté de rester en Ligue 2 avec les Verts, mais qu’il n’avait finalement pas eu le choix.

Il y avait encore près de 25 degrés ce mardi à Séville… Et, comme par hasard, je reçois beaucoup plus de visites de mes amis ici à Séville qu’à Saint-Étienne… », s’est marré Lucas Stassin, qui sait que le Forez fait légèrement moins rêver que l’Andalousie. Désormais prêté à Séville, le Belge trouve ses marques dans un club qui cherche à retrouver l’Europe après des années de difficultés économiques. Avec un but et une passe décisive en 6 matchs de Liga , l’ancien de Westerlo ne crève pas encore l’écran, mais il profite au moins pleinement du cadre de vie idyllique de l’Andalousie. Et avec le ton de l’humour, il s’étonne presque d’avoir plus de succès auprès de ses proches maintenant qu’il est en Espagne. «, s’est marré Lucas Stassin, qui sait que le Forez fait légèrement moins rêver que l’Andalousie.

En attendant, sauf réveil de grande ampleur, ses performances ne devraient pas lui permettre de rester à Séville, qui devrait lâcher 25 millions d’euros pour le faire venir définitivement. Un prix volontairement élevé qui doit laisser à l’ASSE le choix du roi, faire une belle vente ou récupérer un joueur avec l’objectif d’être en Ligue 1 la saison prochaine. Et rendre Saint-Étienne un peu plus attractif pour Lucas Stassin et ses proches.