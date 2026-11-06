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Séville ou Saint-Etienne, Lucas Stassin est méchant

Séville ou Saint-Etienne, Lucas Stassin est méchant

ASSE
parGuillaume Conte
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Parti de Saint-Etienne en prêt à Séville, Lucas Stassin a fait le point sur sa situation après un début de saison timoré.
Grosse recrue de l’AS Saint-Etienne en 2024, Lucas Stassin semblait destiné à être l’avant-centre capable d’amener les Verts dans une nouvelle dimension. Mais entre la relégation, des pépins physiques, et son mal-être en Ligue 2, l’attaquant belge a progressivement disparu de la circulation. Il a même manqué la Coupe du monde l’été dernier, et n’en veut pas à Rudi Garcia pour cela.
« C’était frustrant mais, avec Saint-Etienne, j’évoluais en Ligue 2. Je n’avais donc pas grand-chose à revendiquer par rapport à mes concurrents », a reconnu Lucas Stassin dans un entretien pour Le Soir, confirmant ainsi qu’il n’avait pas eu la volonté de rester en Ligue 2 avec les Verts, mais qu’il n’avait finalement pas eu le choix.
Désormais prêté à Séville, le Belge trouve ses marques dans un club qui cherche à retrouver l’Europe après des années de difficultés économiques. Avec un but et une passe décisive en 6 matchs de Liga, l’ancien de Westerlo ne crève pas encore l’écran, mais il profite au moins pleinement du cadre de vie idyllique de l’Andalousie. Et avec le ton de l’humour, il s’étonne presque d’avoir plus de succès auprès de ses proches maintenant qu’il est en Espagne. « Il y avait encore près de 25 degrés ce mardi à Séville… Et, comme par hasard, je reçois beaucoup plus de visites de mes amis ici à Séville qu’à Saint-Étienne… », s’est marré Lucas Stassin, qui sait que le Forez fait légèrement moins rêver que l’Andalousie.
En attendant, sauf réveil de grande ampleur, ses performances ne devraient pas lui permettre de rester à Séville, qui devrait lâcher 25 millions d’euros pour le faire venir définitivement. Un prix volontairement élevé qui doit laisser à l’ASSE le choix du roi, faire une belle vente ou récupérer un joueur avec l’objectif d’être en Ligue 1 la saison prochaine. Et rendre Saint-Étienne un peu plus attractif pour Lucas Stassin et ses proches.
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Ils vont jouer les 10 premières minutes à fond et vont s'éteindre après comme contre Côme. Tu ne peux pas récupérer comme cela d'une terrible défaite. Le moral est pas loin d'être à zéro.

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Transgresser: verbe transitif (latin transgressum, de transgredi, aller au-delà) -Ne pas respecter une obligation, une loi, un ordre, des règles. -Aller au-delà d'une limite Exemple: C:/remi par la débilité de son discours transgresse l'obligation de réfléchir avant de parler.^^

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Mr Conte, la cinquième place, celle qu occupe la France garantie 3 places en LDC et une en barrage...^^ Concernant cette 5eme place, ce n est qu une question de temps avant qu on la perde, on reviendra comme ds le bon vieux temps avant la refonte de l UEFA ou la France n avait que 2 places qualificatives

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@Raymond trou de balle. Bah mouille toi alors. Facile de déblatérer sur tout le monde sans afficher clairement ses positions. Espèce de lâche ! Donc résumons. Tu craches soit disant sur l'extrême gauche. Tu craches plus facilement sur l'extrême droite. Tu n'es pas centriste, tu es donc de la droite môle ou de la gauche môle ? ce qui revient à être Macroniste et donc centriste (la fameux UMPS au dessus, toi comprendre le QI à 2 Chiffres ?) Donc je t'écoute qui défens tu ? quel parti soutiens tu ? quon rigole. Et me sors pas une pirouette du genre "je soutiens pas un parti mais des idées blablabla)" car tes idées ou du moins le tronc commun sont forcément représentées par un parti ou par un mouvement politique. bref me sort pas une bonne réponse de lâche de centriste non assumé comme au dessus. Et c'est la que tu va bugger et pas assumer sans te mouiller car t un planqué de lâche qui se contente de critiquer sans afficher ses couleurs... C'est tellement facile du haut de ton perchoir. CQFD

Affaire France Pierron, La Chaine L'Equipe s'est réveillée trop tard

@valdo le crado. D'où tu as vu que je me vantais d'être centriste? Tu es juste un gros teubé qui ouvre sa grande bouche pour dire de la merde et insulter tout ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. A part ressortir le verbatim de tes idoles tu as des idées à toi? Ceux qui ne pensent pas comme toi doivent la fermer, ils sont des sous-races? Mais à part ça tu n'es pas un fasciste? Merci !!! Continues, montres-nous ce que c'est le camp du bien. CSC le petit facho qui a honte de ce qu'il est.

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