Séville ou Saint-Etienne, Lucas Stassin est méchant
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Ils vont jouer les 10 premières minutes à fond et vont s'éteindre après comme contre Côme. Tu ne peux pas récupérer comme cela d'une terrible défaite. Le moral est pas loin d'être à zéro.
Transgresser: verbe transitif (latin transgressum, de transgredi, aller au-delà) -Ne pas respecter une obligation, une loi, un ordre, des règles. -Aller au-delà d'une limite Exemple: C:/remi par la débilité de son discours transgresse l'obligation de réfléchir avant de parler.^^
Mr Conte, la cinquième place, celle qu occupe la France garantie 3 places en LDC et une en barrage...^^ Concernant cette 5eme place, ce n est qu une question de temps avant qu on la perde, on reviendra comme ds le bon vieux temps avant la refonte de l UEFA ou la France n avait que 2 places qualificatives
@Raymond trou de balle. Bah mouille toi alors. Facile de déblatérer sur tout le monde sans afficher clairement ses positions. Espèce de lâche ! Donc résumons. Tu craches soit disant sur l'extrême gauche. Tu craches plus facilement sur l'extrême droite. Tu n'es pas centriste, tu es donc de la droite môle ou de la gauche môle ? ce qui revient à être Macroniste et donc centriste (la fameux UMPS au dessus, toi comprendre le QI à 2 Chiffres ?) Donc je t'écoute qui défens tu ? quel parti soutiens tu ? quon rigole. Et me sors pas une pirouette du genre "je soutiens pas un parti mais des idées blablabla)" car tes idées ou du moins le tronc commun sont forcément représentées par un parti ou par un mouvement politique. bref me sort pas une bonne réponse de lâche de centriste non assumé comme au dessus. Et c'est la que tu va bugger et pas assumer sans te mouiller car t un planqué de lâche qui se contente de critiquer sans afficher ses couleurs... C'est tellement facile du haut de ton perchoir. CQFD
@valdo le crado. D'où tu as vu que je me vantais d'être centriste? Tu es juste un gros teubé qui ouvre sa grande bouche pour dire de la merde et insulter tout ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. A part ressortir le verbatim de tes idoles tu as des idées à toi? Ceux qui ne pensent pas comme toi doivent la fermer, ils sont des sous-races? Mais à part ça tu n'es pas un fasciste? Merci !!! Continues, montres-nous ce que c'est le camp du bien. CSC le petit facho qui a honte de ce qu'il est.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|9
|3
|3
|3
|16
|12
|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|9
|2
|4
|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11