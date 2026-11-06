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EdF : Pablo Pagis, la grosse surprise de Zinedine Zidane

EdF : Pablo Pagis, la grosse surprise de Zinedine Zidane

Equipe de France
parJérôme Capton
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Zinedine Zidane a dévoilé ce vendredi la liste des 23 joueurs retenus pour disputer les deux matchs de Ligue des Nations contre l'Italie, le 12 novembre à Milan, et la Turquie, le 15 novembre à Bordeaux.
Pour la deuxième fois de sa jeune carrière de sélectionneur de l'équipe de France, Zinedine Zidane devait faire des choix pour composer son groupe à l'occasion des deux prochains matchs de Ligue des Nations, lesquels seront les deux derniers de l'année 2026 pour les Bleus. Ce vendredi, le successeur de Didier Deschamps a donc annoncé la liste des heureux élus.
La grosse surprise est la convocation de Pablo Pagis, l'attaquant du Paris FC. Zizou a reconnu que ce dernier remplaçait au pied levé Maghnes Akliouche, dont le forfait a été annoncé il y a quelques heures. De même, Jules Koundé étant forfait, le sélectionneur a fait venir Malo Gusto, dont le temps a pourtant été réduit avec Chelsea.
Liste de l'équipe de France
Gardiens de but : Maignan, Restes, Risser
Défenseurs : Diouf, Gusto, Jacquet, Kalulu, Konaté, Truffert, Upamecano, Yoro
Milieux de terrain : Camavinga, Cherki, Da Cunha, Rabiot, Tchouaméni, Zaire-Emery
Attaquants : Barcola, Doué, Mbappé, Olise, Pagis, Thuram
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O. Lyonnais
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Paris
17952216106
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6Olympique Marseille logo
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13941416133
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12933316124
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12933378-1
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