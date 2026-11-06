EdF : Pablo Pagis, la grosse surprise de Zinedine Zidane
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Il n'y avait pas de raison qu'il ne prolonge pas
Ouais enfin Hernandez ça fait depuis 4 matchs qu'il est bon à Paris donc aucun regret !
Comment ça Thuram ?
Ils peuvent aussi couler et là ils vont couler jusqu'en juin. J'espère qu'ils vont se remettre la tête à l'endroit mais j'en doute. 1-9 pinaise quel raclée. C'est dur dur d'être un Lensois.
Doué n'était pas trop cher pour le Bayern. Simplement, ils ne voulaient pas miser autant sur un espoir, au contraire de PSG! Et puis, peut-être qu'il n'aurait pas été aussi performant et aussi rapidement avec un autre entraîneur...
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|9
|3
|3
|3
|16
|12
|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|9
|2
|4
|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11