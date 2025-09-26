Seule en France, l’ASSE fait mieux que le PSG

Leader après sept journées de Ligue 2, l’AS Saint-Etienne réussit un excellent début de saison. Les Verts ont déjà enregistré cinq victoires et ne comptent toujours pas la moindre défaite cette saison. Une performance unique dans les deux premières divisions françaises.

C’est avec un maximum de confiance que l’AS Saint-Etienne aborde la réception de Guingamp samedi. Depuis le début de la saison, les hommes d’Eirik Horneland enchaînent les bons résultats. Les Verts totalisent 17 points sur 21 possibles, avec cinq victoires et deux matchs nuls au compteur. Après sept journées, l’actuel leader de Ligue 2 n’a toujours pas connu la défaite. Une performance unique dans les deux premières divisions françaises.

Aucune autre équipe de Ligue 2 ou de Ligue 1 n’est sorti indemne, pas même le Paris Saint-Germain qui a fini par s’incliner dans le Classique à Marseille (1-0) lundi dernier. Les coéquipiers de Florian Tardieu peuvent se réjouir et comptent bien poursuivre leur série en cours. « L’état d’esprit est bon. On est premiers, invaincus. J’espère qu’on va continuer cette série, a confié le milieu stéphanois ce vendredi en conférence de presse. (…) Le corps tire un peu après trois rencontres en une semaine, on n’a plus 20 ans (rires). Mais on a tout ce qu’il faut pour récupérer. »

« A domicile, devant nos supporters, forcément, c’est plus facile, a-t-il reconnu. Il y a de la fatigue, c'est vrai mais on va encore jouer devant plus de 30 000 supporters. On va tout donner pour essayer de faire neuf points sur neuf cette semaine. Être invaincus, ça nous donne envie de continuer dans ce sens. » Portée par un public toujours aussi fidèle, et par son attaquant Lucas Stassin en grande forme, l’AS Saint-Etienne n’a pas le droit à l’erreur. A un petit point derrière, Troyes reste à l’affût d’une contre-performance stéphanoise.