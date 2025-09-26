ICONSPORT_270251_0086

Seule en France, l’ASSE fait mieux que le PSG

ASSE26 sept. , 22:00
parEric Bethsy
Leader après sept journées de Ligue 2, l’AS Saint-Etienne réussit un excellent début de saison. Les Verts ont déjà enregistré cinq victoires et ne comptent toujours pas la moindre défaite cette saison. Une performance unique dans les deux premières divisions françaises.
C’est avec un maximum de confiance que l’AS Saint-Etienne aborde la réception de Guingamp samedi. Depuis le début de la saison, les hommes d’Eirik Horneland enchaînent les bons résultats. Les Verts totalisent 17 points sur 21 possibles, avec cinq victoires et deux matchs nuls au compteur. Après sept journées, l’actuel leader de Ligue 2 n’a toujours pas connu la défaite. Une performance unique dans les deux premières divisions françaises.

Aucune autre équipe de Ligue 2 ou de Ligue 1 n’est sorti indemne, pas même le Paris Saint-Germain qui a fini par s’incliner dans le Classique à Marseille (1-0) lundi dernier. Les coéquipiers de Florian Tardieu peuvent se réjouir et comptent bien poursuivre leur série en cours. « L’état d’esprit est bon. On est premiers, invaincus. J’espère qu’on va continuer cette série, a confié le milieu stéphanois ce vendredi en conférence de presse. (…) Le corps tire un peu après trois rencontres en une semaine, on n’a plus 20 ans (rires). Mais on a tout ce qu’il faut pour récupérer. »
« A domicile, devant nos supporters, forcément, c’est plus facile, a-t-il reconnu. Il y a de la fatigue, c'est vrai mais on va encore jouer devant plus de 30 000 supporters. On va tout donner pour essayer de faire neuf points sur neuf cette semaine. Être invaincus, ça nous donne envie de continuer dans ce sens. » Portée par un public toujours aussi fidèle, et par son attaquant Lucas Stassin en grande forme, l’AS Saint-Etienne n’a pas le droit à l’erreur. A un petit point derrière, Troyes reste à l’affût d’une contre-performance stéphanoise.
Derniers commentaires

OM : Aubameyang ne veut pas la peau de Gouiri

👌

John Textor viré, Eagle veut vérifier les comptes

C:\Users\remi

L1 : L'OM arrache un succès fou à Strasbourg

C est la raison pour laquelle tu finis ridicule Reds 13 est Marseillais comme la liste de hier qu on a rigolé

L1 : L'OM arrache un succès fou à Strasbourg

Je ne lis même pas ce que tu écris. Libre à toi de te fatiguer pour rien.

L1 : L'OM arrache un succès fou à Strasbourg

Finir sur le podium devrait être un objectif totalement assumé de votre part, plus sortir des poules de LdC. Après, pour le titre, on est clairement toujours les favoris, mais ça peut quand même être un objectif assumé de votre part. A mon avis, vos joueurs y pensent plus qu'ils ne le disent. Et il n'y a pas de mal à être ambitieux. Le PSG a été clair depuis longtemps sur sa volonté de gagner la LdC, alors même que c'est hyper difficile, même avec les moyens de QSI.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
O. Marseille
1264027125
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1053115138
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

