L’ASSE a la garantie de remonter en Ligue 1

Les footeux sont de plus en plus la cible de femmes venales qui les piegent .Il faut rester optimiste et on doit se garder de porter un jugement hatif
Et tu as le bonjour de guingamp sochaux etc etc😉😉😁
Mais 13 a 9 ...et nous bientôt on joue ( et j espère gagner )..la vraie coupe du monde ....pleure en silence MC fly.
Hélas si la vérité est contraire au désirata des "merdias " ils n'en parleront pas ???
La garantie de rien du tout... Vos titres sont immondes et mensongers. @modo, je quitte le navire, ce n'est plus possible de cautionner vos articles avec mes clics.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|13
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|10
|4
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|3
|8
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|6
|10
|4
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|4
|5
|1
|1
|3
|-7
|6
|13
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
👀 | Depuis qu’il a une nouvelle coupe, Lucas Stassin ne s’arrête plus de marquer. 💇♂️🆕