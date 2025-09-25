ICONSPORT_271688_0054
Lucas Stassin

L’ASSE a la garantie de remonter en Ligue 1

ASSE25 sept. , 10:20
Corentin Facy
Buteur contre Amiens mardi soir (1-0), Lucas Stassin a encore été le joueur clé de l’ASSE pour l’emporter. Avec le buteur belge dans ses rangs, le club stéphanois dispose d’une arme fatale pour vite retrouver la Ligue 1.
Absent en début de saison et annoncé sur le départ avec insistance durant l’été, Lucas Stassin est finalement resté dans le Forez. De retour dans l’équipe d’Eirik Horneland, le jeune buteur belge de 20 ans est sans conteste le facteur X des Verts. Auteur de quatre buts et une passe décisive depuis le début de la saison, Lucas Stassin a encore marqué pour offrir la victoire à son équipe mardi soir sur la pelouse d’Amiens (0-1).
Un succès qui conforte l’ASSE en tête du classement et qui confirme que le pensionnaire de Geoffroy-Guichard est le grandissime favori au titre et par conséquent à une montée en Ligue 1 à la fin de la saison. Avec un tel buteur, il ne peut de toute façon en être autrement selon Jean-Philippe Krasso, ancien numéro neuf de la maison verte. « C’est un joueur avec énormément de qualités. Je comprends pourquoi les dirigeants n’ont pas voulu le vendre » estime Krasso dans une interview accordée à TopMercato, avant de poursuivre.

« Il va beaucoup aider le club grâce à ses buts. C’est un attaquant complet ! Il est rapide, a une bonne frappe de balle et est très intelligent dans ses déplacements » juge-t-il, puis de conclure. « Avec lui, l’ASSE ne va pas rester longtemps en Ligue 2. Il a déjà marqué une dizaine de buts en Ligue 1 la saison dernière. C’est un bon joueur qui participe au jeu, je l’aime beaucoup ». Autrement dit, Lucas Stassin est beaucoup trop fort pour la Ligue 2 et ne devrait pas s’éterniser dans ce championnat avec l’AS Saint-Etienne. Cela tombe bien, l’objectif clairement assumé par les dirigeants stéphanois est de remonter dans l’élite au plus vite. Avec un attaquant de ce calibre dans ses rangs, Eirik Horneland espère bien rester dans le top 2 du championnat toute la saison.
Derniers commentaires

« C’est le pire qui me soit arrivé », Achraf Hakimi sort du silence

Les footeux sont de plus en plus la cible de femmes venales qui les piegent .Il faut rester optimiste et on doit se garder de porter un jugement hatif

OM-PSG : Ligue1+ promet des images inédites

Et tu as le bonjour de guingamp sochaux etc etc😉😉😁

OM-PSG : Ligue1+ promet des images inédites

Mais 13 a 9 ...et nous bientôt on joue ( et j espère gagner )..la vraie coupe du monde ....pleure en silence MC fly.

« C’est le pire qui me soit arrivé », Achraf Hakimi sort du silence

Hélas si la vérité est contraire au désirata des "merdias " ils n'en parleront pas ???

L’ASSE a la garantie de remonter en Ligue 1

La garantie de rien du tout... Vos titres sont immondes et mensongers. @modo, je quitte le navire, ce n'est plus possible de cautionner vos articles avec mes clics.

