L'ASSE dévoile sa recette magique

Ce samedi soir, l’AS Saint-Etienne va tenter de poursuivre sa bonne série de résultats à la maison contre l’En Avant de Guingamp. Le club du Forez reste sur trois victoires consécutives en Ligue 2. Solidement installés sur la première marche du championnat, les Verts vont devoir gérer l'enchaînement des rencontres.

Cinq joueurs ont disputé l’intégralité des deux matchs de la semaine du côté de l’AS Saint-Etienne. Comme l’ensemble des clubs de Ligue 2, les Verts doivent gérer les trois journées de championnat intercalées sur une seule semaine. Samedi dernier, le club du Forez s’est imposé de justesse contre le Stade de Reims à domicile. Ce mardi, les hommes d’Eirik Horneland se sont offerts le scalp d’Amiens. Pour conclure ce triptyque, l’ ASSE accueille Guingamp ce samedi. Un enchainement qui ne pousse pas l'entraîneur norvégien de l’ASSE à manager son groupe. L’ancien entraîneur du SK Brann souhaite poursuivre dans la continuité. Certains de ses éléments vont disputer l’ensemble des trois matchs.

Il nous reste encore des choses à faire, mais je vais chercher à aligner la meilleure équipe du moment pour le prochain match. - Eirik Horneland sur un possible turn over

Horneland ne change pas le onze

Avant le déplacement en Picardie en début de semaine, Horneland a fait le point sur la fraîcheur de son groupe face à l'enchaînement des matchs. « Trois matchs en une semaine ? Turn-over ? Ma politique à moi, c’est de gagner les matchs, c’est vraiment le plus important pour nous », avait-il expliqué. Ce vendredi le média Peuple Vert a fait le point sur le temps de jeu des joueurs de l’ASSE depuis le début de saison. L'entraîneur du club du Forez ne fait que très peu tourner son effectif. Quatre joueurs ont disputé l’ensemble des minutes possibles cette saison. À l’opposé, sept joueurs ne sont pas encore apparus sur les pelouses de Ligue 2 depuis le coup d’envoi de cet exercice 2025/2026. Des changements se sont tout de même imposés à l'entraîneur de Saint-Etienne. Avec quelques petits pépins physiques notamment au milieu de terrain, Horneland n’a pas pu se baser sur cette continuité, tant voulue.