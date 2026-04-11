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ASSE : Réunion d’urgence ce samedi

ASSE11 avr. , 9:20
parHadrien Rivayrand
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L’ASSE jouera gros, tant sur le terrain qu’en dehors, dans les prochaines heures. Parmi les inquiétudes stéphanoises figure la possible dissolution de deux groupes d’ultras.
L’AS Saint-Étienne est bien partie pour remonter en Ligue 1 à l’issue de la saison. Les hommes de Philippe Montanier ont des raisons de croire que leur rêve est possible au vu de leur dynamique récente. Mais, dans un club comme l’AS Saint-Étienne, la pression est forte et il suffit parfois de peu pour tout chambouler. Alors que, dans les prochaines heures, les Verts affronteront l’US Dunkerque en Ligue 2, ils devront aussi se battre en dehors du terrain pour défendre les Magic Fans et les Green Angels, menacés de dissolution. De quoi motiver une réunion d'urgence en présence de tout le board de l'ASSE.

L’AS Saint-Étienne fait bloc derrière ses ultras

Comme rapporté par EnVertEtContreTous, après le cortège qui terminera la manifestation « Le Chaudron ne se dissout pas – Acte 2 », des représentants des Magic Fans et des Green Angels seront en effet reçus au stade Geoffroy-Guichard. L’AS Saint-Étienne sortira le grand jeu puisqu’elle sera représentée au complet. À noter que des élus locaux seront également présents, comme Régis Juanico, Pierrick Courbon et Pierre-Jean Rochette. L’objectif de cette réunion est de rappeler le soutien aux groupes visés par une dissolution, mais aussi de préparer le rendez-vous de ce lundi devant la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives.

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Tout le monde est donc mobilisé à l'AS Saint-Étienne pour se montrer à la hauteur sur tous les fronts. Les Magic Fans et les Green Angels retiennent de leur côté plus que jamais leur souffle. Leur disparition serait un immense coup dur pour l’ensemble du club. En attendant d’en savoir plus, Saint-Étienne reçoit Dunkerque ce samedi soir en Ligue 2. Une victoire sera nécessaire pour se rapprocher encore un peu plus d’une montée directe dans l’élite du foot français.
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60000 c'est trop peu.on doit construire un stade qui tient compte de la croissance à venir du PSG

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D'ici là on aura fait la difference et on aura de l'avance pour mettre une equipe bis

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8M pour être remplaçant de Paixao pour Traoré c'est correct. 14M pour être titulaire en ARD pour Weah , ça me va aussi. Donc au final on a un titulaire et un bon remplaçant pour 11M de moyenne . C'est correct. Par contre je met un point d'interrogation pour Médina vu sa saison.

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Dans le mot « NON » qu’est qui vous bloque ? le stade même rendu à 60.000 places, restera - trop petit donc NON. - Le coin est exigu Impossibilité de se développer comme le club le souhaiterait … NON, Non et NON !!!

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Tu m’étonnes, plus personne n’en veut même pas les supporters brésilien pour la CDM et encore moins le Real l’année prochaine 🥱

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Monaco
49291541050437
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332896132437-13
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152936202663-37

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