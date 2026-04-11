ASSE : Réunion d’urgence ce samedi

L’ASSE jouera gros, tant sur le terrain qu’en dehors, dans les prochaines heures. Parmi les inquiétudes stéphanoises figure la possible dissolution de deux groupes d’ultras.

L’ AS Saint-Étienne est bien partie pour remonter en Ligue 1 à l’issue de la saison. Les hommes de Philippe Montanier ont des raisons de croire que leur rêve est possible au vu de leur dynamique récente. Mais, dans un club comme l’AS Saint-Étienne, la pression est forte et il suffit parfois de peu pour tout chambouler. Alors que, dans les prochaines heures, les Verts affronteront l’US Dunkerque en Ligue 2, ils devront aussi se battre en dehors du terrain pour défendre les Magic Fans et les Green Angels, menacés de dissolution. De quoi motiver une réunion d'urgence en présence de tout le board de l'ASSE.

L’AS Saint-Étienne fait bloc derrière ses ultras

Comme rapporté par EnVertEtContreTous, après le cortège qui terminera la manifestation « Le Chaudron ne se dissout pas – Acte 2 », des représentants des Magic Fans et des Green Angels seront en effet reçus au stade Geoffroy-Guichard. L’AS Saint-Étienne sortira le grand jeu puisqu’elle sera représentée au complet. À noter que des élus locaux seront également présents, comme Régis Juanico, Pierrick Courbon et Pierre-Jean Rochette. L’objectif de cette réunion est de rappeler le soutien aux groupes visés par une dissolution, mais aussi de préparer le rendez-vous de ce lundi devant la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives.

Tout le monde est donc mobilisé à l'AS Saint-Étienne pour se montrer à la hauteur sur tous les fronts. Les Magic Fans et les Green Angels retiennent de leur côté plus que jamais leur souffle. Leur disparition serait un immense coup dur pour l’ensemble du club. En attendant d’en savoir plus, Saint-Étienne reçoit Dunkerque ce samedi soir en Ligue 2. Une victoire sera nécessaire pour se rapprocher encore un peu plus d’une montée directe dans l’élite du foot français.