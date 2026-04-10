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Larsonneur

Un problème Larsonneur, l’ASSE explique la situation

ASSE10 avr. , 16:20
parEric Bethsy
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De retour de blessure la semaine dernière, le gardien de l’AS Saint-Etienne Gautier Larsonneur était pourtant resté sur le banc à Nancy (1-1). Rien à voir avec une rétrogradation, tempère l’entraîneur Philippe Montanier, prêt à relancer son cadre dès samedi.
Mauvaise surprise pour Gautier Larsonneur. Victime d’une blessure à la cuisse, le gardien de l’AS Saint-Etienne avait manqué deux rencontres et pensait retrouver sa place à Nancy le week-end dernier. L’ancien Brestois avait repris l’entraînement et convaincu Philippe Montanier de le convoquer pour le déplacement en Lorraine. C’est pourtant sa doublure Brice Maubleu qui a enchaîné un troisième match consécutif, obligeant Gautier Larsonneur à passer la rencontre dans la peau du numéro 2.
La décision de l’entraîneur stéphanois pouvait paraître étrange, surtout après la révélation de L’Equipe selon laquelle le capitaine des Verts, qui avait prolongé son contrat l’été dernier, avait négocié une clause lui permettant de quadrupler son salaire en cas de montée en Ligue 1. Un début de polémique rapidement éteint par Philippe Montanier, prêt à relancer son portier samedi. « Gautier Larsonneur était sur le banc, il démarrera le match à Dunkerque, a annoncé le coach de l’AS Saint-Etienne. C'est notre gardien numéro un, notre capitaine. »

Larsonneur n'était pas à 100%

« Il a aussi fait une très bonne semaine d'entraînement. On récupère toutes nos forces vives, s'est réjoui le technicien. (…) Brice Maubleu préféré à Gautier Larsonneur à Nancy ? Oui, il y avait une dynamique. Gautier était bien, mais il avait fait une semaine, je dirais, pas à 100 %. J'ai voulu qu'il soit sur le banc parce que son rôle de capitaine est important. Et puis, il a été dans le vestiaire avant et après. Si on avait eu un souci avec Brice, même un Gautier à 80 %, je préfère qu'un jeune comme Isiaka (Touré), qui a montré beaucoup de qualité, mais qui a beaucoup moins d'expérience. » De quoi rassurer Gautier Larsonneur.

Ligue 2

11 avril 2026 à 20:00
Saint-Étienne
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