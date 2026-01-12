Mourinho stoppe les négociations avec l'ASSE

Ces derniers jours, un intérêt du Benfica Lisbonne pour Zuriko Davitashvili est évoqué. Mais l’attaquant de l’ASSE n’est pas la priorité de José Mourinho pour renforcer le club portugais.

En quête d’un ailier lors de ce mercato hivernal, le Benfica Lisbonne de José Mourinho regarde… en Ligue 2 française. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le club portugais a des vues sur Zuriko Davitashvili, l’ailier de Saint-Etienne qui suscite décidément bien des convoitises lors de ce mercato hivernal. Auteur d’une bonne première partie de saison avec les Verts, l’ancien attaquant des Girondins de Bordeaux est courtisé, notamment en Turquie et donc au Portugal.

Davitashvili, pas une priorité pour Benfica

Ces derniers jours, des négociations étaient évoquées entre l’ASSE et Benfica pour le transfert du Géorgien. La réalité est un peu différente selon les précisions apportées par le média spécialisé A Bola. Nos confrères portugais confirment que Zuriko Davitashvili figurent sur une short-list dressée par Benfica pour se renforcer au poste d’ailier lors de ce mois de janvier. Le média explique néanmoins que l’attaquant de l’AS Saint-Etienne n’est à ce jour pas la priorité de Lisbonne.

En effet, José Mourinho vise en premier lieu André Luiz de Rio Ave. Et si ce transfert venait à échouer, c’est d’abord vers Wesley, l’attaquant d’Al-Nassr, que se tournerait le club lisboète. Vient ensuite sur la short-list du Benfica Lisbonne l’attaquant stéphanois Zuriko Davitashvili. Pour l’heure, il n’y a donc aucune négociation entre les deux clubs au sujet de l’ailier géorgien, valorisé par les dirigeants de l’ASSE à plus de 10 millions d’euros bonus inclus.

Lire aussi L’ASSE refuse une vente à 8 ME

Reste maintenant à voir quel club dégainera le premier pour s’offrir l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux, également dans le viseur d’Everton en Premier League. Quoi qu’il en soit, l’AS Saint-Etienne sait à présent qu’il sera très difficile de retenir un joueur qui aspire à évoluer en première division en Europe et qui bénéficie d’une cote de plus en plus forte sur le marché des transferts en intéressant plusieurs clubs. Les Verts doivent par conséquent se préparer à son départ et peut-être déjà regarder qui ils peuvent recruter pour compenser la perte potentielle de Zuriko Davitashvili.