Mourinho stoppe les négociations avec l'ASSE

ASSE12 janv. , 9:20
parCorentin Facy
Ces derniers jours, un intérêt du Benfica Lisbonne pour Zuriko Davitashvili est évoqué. Mais l’attaquant de l’ASSE n’est pas la priorité de José Mourinho pour renforcer le club portugais.
En quête d’un ailier lors de ce mercato hivernal, le Benfica Lisbonne de José Mourinho regarde… en Ligue 2 française. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le club portugais a des vues sur Zuriko Davitashvili, l’ailier de Saint-Etienne qui suscite décidément bien des convoitises lors de ce mercato hivernal. Auteur d’une bonne première partie de saison avec les Verts, l’ancien attaquant des Girondins de Bordeaux est courtisé, notamment en Turquie et donc au Portugal.

Davitashvili, pas une priorité pour Benfica

Ces derniers jours, des négociations étaient évoquées entre l’ASSE et Benfica pour le transfert du Géorgien. La réalité est un peu différente selon les précisions apportées par le média spécialisé A Bola. Nos confrères portugais confirment que Zuriko Davitashvili figurent sur une short-list dressée par Benfica pour se renforcer au poste d’ailier lors de ce mois de janvier. Le média explique néanmoins que l’attaquant de l’AS Saint-Etienne n’est à ce jour pas la priorité de Lisbonne.
En effet, José Mourinho vise en premier lieu André Luiz de Rio Ave. Et si ce transfert venait à échouer, c’est d’abord vers Wesley, l’attaquant d’Al-Nassr, que se tournerait le club lisboète. Vient ensuite sur la short-list du Benfica Lisbonne l’attaquant stéphanois Zuriko Davitashvili. Pour l’heure, il n’y a donc aucune négociation entre les deux clubs au sujet de l’ailier géorgien, valorisé par les dirigeants de l’ASSE à plus de 10 millions d’euros bonus inclus.

Reste maintenant à voir quel club dégainera le premier pour s’offrir l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux, également dans le viseur d’Everton en Premier League. Quoi qu’il en soit, l’AS Saint-Etienne sait à présent qu’il sera très difficile de retenir un joueur qui aspire à évoluer en première division en Europe et qui bénéficie d’une cote de plus en plus forte sur le marché des transferts en intéressant plusieurs clubs. Les Verts doivent par conséquent se préparer à son départ et peut-être déjà regarder qui ils peuvent recruter pour compenser la perte potentielle de Zuriko Davitashvili.
Derniers commentaires

OL : « Il n’a rien à faire là », l’incroyable revanche de ce Lyonnais

le meilleur abuse pas niakaté c'est un cran au dessus

OL : Le prodige Endrick choque Madrid

celui qui m'impression vraiment c'est moreira .. je vois meme pas comment fofana pourrait lui reprendre la place sur l'aile gauche tellement il parait indispensable

L’OL, c'est le Brésil, Endrick est heureux

parle pas de logique alors que tu n'es en rien logique mdr et dit pas ya rien en l1 3 eme en ldc 1er en europa et 1 er en conference les defenses de l1 sont meilleur que les def espagnol c'est indeniable a ce compte la ton paxaio on comprend pourquoi il ne drible aucun joueur lui vient de hollande mdr

L’OL, c'est le Brésil, Endrick est heureux

Comparer un premier match pro avec une nouvelle équipe, sans automatismes, à l’extérieur, en hiver, à un Barça imaginaire… c’est déjà montrer que t’as rien compris au foot. Endrick marque, pèse sur la défense et fait gagner son équipe là où d’autres soi-disant “gros” se cassent les dents. Mais t’as raison, continuons à juger les joueurs sur des matchs fictifs que personne n’a joués. Le foot réel se joue sur le terrain, pas dans ta tête.

OL : Endrick est trop fort, les Lyonnais sont amoureux

Mbappe a 2 Endricks dans chaque petit orteil!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

