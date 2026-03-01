Esp : Lamine Yamal avoue son mal-être au Barça

Auteur du premier triplé de sa carrière samedi, Lamine Yamal a largement contribué à la victoire du FC Barcelone contre Villarreal (4-1). L’ailier espagnol en a profité pour révéler son récent mal-être.

Lamine Yamal se souviendra longtemps de ce samedi 28 février 2026. Face à Villarreal, l’ailier du FC Barcelone a inscrit le premier triplé de sa carrière. Le jeune talent s’est offert un festival tout au long de la rencontre, à l’image de sa deuxième réalisation au terme d’un exploit personnel. Alors cette fois, l’international espagnol n’a pas boudé lorsque son entraîneur Hansi Flick l’a rappelé sur le banc pour le ménager.

Le Blaugrana était suffisamment de bonne humeur pour accepter de sortir sans broncher, et pour confier son récent mal-être au diffuseur Movistar. « Je ne me sentais pas bien, a reconnu Lamine Yamal après la rencontre. C'était un mélange de tout, en plus de la pubalgie qui, je pense, est déjà oubliée. Mais je n'étais pas heureux quand je jouais et je crois que ça se voyait. Depuis une semaine ou quelque chose comme ça, je me sens beaucoup mieux, j'ai de nouveau envie de sourire sur le terrain, ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça et je suis très content. »

Lire aussi PSG : Le Barça refuse 250 ME pour Yamal

C’était aussi l’occasion pour lui de répondre aux critiques sur ses statistiques. « Les gens veulent que je marque 100 buts à 16 ans, s’est-il étonné. Moi aussi j'aimerais bien, mais ce n'est pas possible, ça viendra petit à petit. Je mettrai un but, puis deux… Le fait d'aider l'équipe me rend très heureux. Si je suis à mon meilleur niveau ? Je ne sais pas, c'est à vous de le dire ! (...) Je ne sais pas si mon deuxième but fait partie de mes plus beaux. J'essaie de prendre du plaisir dans ce club, dans ce stade. J'y arrive dans ce genre de match. Quand j'ai été remplacé, je regardais ma mère... C'est le club de ma vie et je suis très content. » Avec 18 buts et 16 passes décisives cette saison, il y a de quoi.